Lehtikuva/Jussi Nukari

Kuljetusliitot ovat huolissaan siitä, että valtionyhtiöiden koronasäästöjen maksusta uhkaa langeta suuri osa suomalaisten työntekijöiden niskaan.

Kuljetusliitot KL ry:n kevätkokous vaatii, että valtio-omisteisissa yhtiöissä näytetään positiivista esimerkkiä työllisyyden edistämisessä, suomalaisen osaavan työvoiman työllistämisessä sekä kansalaisten palveluista huolehtimisessa.

Maan hallitukselta järjestö odottaa linjakasta omistajaohjausotetta valtionyhtiöiden toimintaan työllisyyden edistämiseksi. Valtion on myös osaltaan huolehdittava, että yhteisistä varoista myönnetyt tuet kohdentuvat suomalaisten yritysten, palveluiden ja työpaikkojen säilyttämiseksi.

Matkustamotyötä alihintaan

Järjestö muistuttaa, että valtio-omisteinen Finnair on jatkanut matkustamotyön alihankintaa ulkomailta, kun samalla lähes kaikki yhtiön omat lentoemännät ja stuertit ovat olleet lomautettuina. Yhtiö on aikaisemmin julkistettujen lomautusten lisäksi käynnistänyt nyt koko henkilöstöä, noin 6100 työntekijää, koskevan yhteistoimintamenettelyn lisälomautuksista.

– On kohtuullista, että valtion Finnairille suuntaama satojen miljoonien tuki kohdistuu Suomen työllisyystilanteen edistämiseen. Finnairin on pikimmiten hankkiuduttava eroon alihankintasopimuksista, jotta suomalainen henkilökunta saadaan työllistettyä, järjestö vaatii.

VR sulkee palvelupisteitä

Valtio-omisteinen VR on puolestaan ilmoittanut aikeistaan sulkea palvelupisteet Jyväskylän, Lahden, Oulun, Tikkurilan ja Turun rautatieasemilla. Korona-ajan digiharppauksesta huolimatta palvelupisteiden lakkauttaminen heikentää kuljetusliittojen mukaan matkustussujuvuutta niiltä, jotka asioivat mieluummin ihmisen kuin koneen kanssa.

– Palveluiden heikentämissuunnitelmista on seurannut myös henkilöstövähennyksiä koskevat yt-neuvottelut, joiden piirissä on lakkautusuhan alla olevien toimipisteiden henkilöstö. On vastuutonta, että koronalomautuksilta pikkuhiljaa arkeen palaaminen onkin keikahtanut tällaisiin toimenpiteisiin lipunmyynnin osalta. VR:n on tehtävä kaikkensa, että työpaikat pystytään säilyttämään.

Posti ei jaa kirjepostia kesäaikaan

Valtionyhtiö Posti on ilmoittanut aloittavansa mahdollisiin lomautuksiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut. Postipalvelut-liiketoimintaryhmästä sekä Posti Group -konsernista neuvotteluiden piirissä on yhteensä noin 8 000 henkilöä. Postin suunnitelmissa on, että kesäaikaan kirjepostia ei jaeta laisinkaan perjantaisin. Koronan verukkeella yhteiskunnan yhdestä peruspalvelusta ollaan nipistämässä 1/4 ja palveluheikennyksestä koituvaa laskua maksattamassa työntekijöillä.

Merenkulun järjestöt ovat pitkin kevättä vedonneet, että valtio tekee kaikkensa, jotta Suomessa säilyy elinvoimainen Suomen lipun alla kulkeva laivasto.

– Huoltovarmuuskeskus on saanut merimiehiltä moitteita, kun verovaroin on tuettu ulkomaan lipun alla kulkevia laivoja samaan aikaan kun kotimaisia laivoja on seissyt satamassa ja niiden suomalainen henkilöstö on ollut lomautettuna, järjestö muistuttaa.