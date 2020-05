Lehtikuva/Ludovic Marin

Tukipuolueiden kanssa Macronin LRM-puolueella on yhä enemmistö, mutta oman enemmistönsä se menetti jo viime viikolla.

Ranskan parlamentissa perustettiin tiistaina uusi ryhmä nimeltä Agir Ensemble (Toimitaan yhdessä). Siihen liittyi seitsemän presidentti Emmanuel Macronin LRM-puolueesta eronnutta kansanedustajaa sekä kymmenen keskustaliberaalista Agir-puolueesta eronnutta edustajaa.

Uuden ryhmän perustamisen jälkeen LRM:n (La République en marche) ryhmän koko putosi 281 edustajaan. LRM menetti yksinkertaisen enemmistönsä jo viime viikolla, kun 7 muuta edustajaa lähti sen parlamenttiryhmästä ja perusti uuden ryhmän nimeltä Ecologie, démocratie, solidarité.

Ranskan parlamentin alahuoneessa eli kansalliskokouksessa on 577 paikkaa, joten enemmistöön tarvitaan 289 edustajaa.

Agir Ensemblestä tuli kymmenes ryhmä kansalliskokoukseen.

Vaikka LRM:n edustajat eivät enää yksinään riitä enemmistöön, ei Macron vielä ole suoranaisesti vaikeuksissa kansalliskokouksessa. Sillä on enemmistö yhdessä liittolaispuolueiden kanssa, ja myös uuden Agir Ensemble -ryhmän johtaja Olivier Becht ilmoitti ”toivovansa, että voimme tukea tasavallan presidentin toimintaa ja olla osa enemmistöä”.

Jatkuvat eroamiset kuitenkin kertovat jännitteistä puolueessa, joka polkaistiin tyhjästä pystyyn kolme vuotta sitten.

Lähteneitä jo kymmeniä

Ranskan viidennen tasavallan aikana ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä monta parlamenttiryhmää.

Uudessa Agir Ensemble ryhmässä on siis yhteensä 17 kansanedustajaa, yhtä paljon kuin viime viikolla muodostetussa Ecologie, démocratie, solidarité -ryhmässä.

Macronin LRM-puolueen ryhmässä oli enimmillään 313 jäsentä. Ryhmä oli tämänkokoinen kesän 2017 lopulla, kun siihen oli liittynyt vielä viisi jäsentä kesäkuun vaaleissa valittujen 308 edustajan lisäksi.

Ensimmäinen eroaminen LRM:n ryhmästä tapahtui kuitenkin jo syyskuussa 2017. Siitä eteenpäin eroamisia on tapahtunut yksi tai muutama edustaja kerrallaan, niin että eronneita on yhteensä 30. Lisäksi yksi on kuollut ja yhden valinta todettu pätemättömäksi.

Hallituksen vanhoja tukipuolueita ovat Agir ja keskustalainen MoDem, joka sai vaaleissa 42 paikkaa.