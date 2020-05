IPS

Bangladeshin ja Intian rannikkoyhdyskunnat kohtasivat moninkertaisen vaaran, kun sykloni Amphan moukaroi niitä vikikko sitten, toukokuun 20. päivänä. Koronapandemian vaatima sosiaalinen etäisyydenpito muuttui hyvin vaikeaksi.

Amphan kehittyi 270 kilometriä tunnissa puhaltavine tuulineen voimakkaammaksi kuin vuoden 1999 supersykloni Fani. Tuulen nopeutta vahvistivat toukokuun ennätyksellisen korkeat meriveden lämpötilat.

Ilmastonmuutos lisää syklonien tuhovoimaa. Meriveden lämpötilan ohella nousee merenpinta, myrskyn aikaiset sateet voimistuvat ja itse myrsky kasvattaa voimaansa entistä nopeammin.

Amphan rantautui keskiviikkoiltapäivänä 20. toukokuuta Intian Dighaan, rannikkokaupunkiin 187 kilometriä Kolkatasta etelään. Neljän tunnin ajan se repi puita juurineen, tuhosi savitaloja ja katkoi sähköjohtoja. Vesi tulvi kaupungeissa, jotka myös kärsivät sähkökatkoista.

Länsi-Bengalista raportoitiin mittavia aineellisia vahinkoja. Torstai-iltapäivänä Amphan merkittävästi heikentyi. Osavaltion pääministeri Mamata Banerjee sanoi online-lehdistötilaisuudessa, että tuhojen arviointi kestää 10–12 päivää.

– Taloja, teitä, joenpengerryksiä – kaikki on kärsinyt. Olemme järkyttyneitä, emme odottaneet tällaista tuhoa. Myös oma hallintorakennukseni on vaurioitunut. Meillä on nyt kolme haastetta yhtä aikaa: koronavirus, satojen tuhansien siirtotyöläisten paluu ja sykloni Amphan, Banerjee totesi.

Bangladesh puolestaan käynnisti massiivisen evakuointioperaation rannikkoseuduilla. Keskiviikkoiltaan mennessä lähes 2,4 miljoonaa ihmistä ja yli puoli miljoonaa karjaa oli siirretty turvaan Amphanin tieltä. Paikallisista kouluista tehtiin väliaikaisia suojia evakuoiduille.

– Bangladeshilla on tehokas syklonisuojien järjestelmä, mutta rannikkoyhteisöjen ihmiset pelkäävät mennä suojiin, sillä niissä on lähes mahdotonta ylläpitää sosiaalista etäisyyttä, nuori ilmastoaktivisti Sohanur Rahman kertoo.

