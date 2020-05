Lehtikuva/Ina Fassbender

Fortum on avaamassa Datteln 4 -hiilivoimalan tämän viikon lauantaina. Fortumin tytäryhtiö Uniper on vahvistanut tiedon Greenpeacelle.

Datteln 4 -hiilivoimala avataan laajasta vastustuksesta huolimatta. Se tullee jäämään historiaan Länsi-Euroopan viimeisenä uutena hiilivoimalana.

– Fortum on tekemässä äärimmäisen kyseenalaista historiaa. Valtionyhtiö on avaamassa Länsi-Eurooppaan uutta hiilivoimalaa ilmastokriisin keskellä. Tässä on Fortumin lahja koulunsa lauantaina päättäville nuorille, jotka ovat vaatineet päinvastaista, sanoo Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Olli Tiainen tiedotteessa.

European Energy Exchange (EEX) ilmoittaa sivuillaan, että Uniperin Datteln 4 -hiilivoimalan kaupallinen toiminta käynnistyy lauantaina 30. toukokuuta. Aikataulusta ilmoitettiin sivustolla maanantaina. Uniper vahvisti tiedon Greenpeacelle tiistaina.

Suomen valtio omistaa Fortumista 50,1 prosenttia.

Suomen valtio omistaa Fortumista 50,1 prosenttia. Huhtikuussa julkistetun uuden omistajaohjauksen periaatepäätöksen mukaan valtionyhtiöiden tulisi ottaa huomioon Pariisin ilmastosopimuksen asettama 1,5 asteen tavoite. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen on Twitterissä kehottanut Fortumia etsimään aktiivisesti ratkaisua, jolla Uniper luopuu hiilivoimalan avaamisesta.

Useita oikeuskanteita

– Suomeen saatiin juuri omistajaohjauksen periaatepäätös, jonka mukaan valtionyhtiöiden on otettava 1,5 asteen tavoite huomioon. Fortum tekee toisin. Tämä ei ole kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Tämä on sen irvikuva. Jos hallitus ottaa tosissaan oman periaatepäätöksensä, niin nyt on viimeistään aika puuttua Fortumin toimintaan, Greenpeacen Olli Tiainen sanoo.

Datteln 4 -hiilivoimalaa vastustetaan Saksassa laajasti. Voimalalla on järjestetty mielenosoituksia jo vuosien ajan, ja voimalaa vastaan on nostettu useita oikeuskanteita, joista osa on edelleen kesken. Saksan Greenpeacen helmikuussa julkistaman kyselyn mukaan 68 prosenttia saksalaisista vastustaa Datteln 4 -hiilivoimalaa.

Saksalaisten lisäksi hiilivoimalaa vastustavat sen asiakkaat, eli RWE ja Deutsche Bahn, jotka ovat pyrkineet sopimuksistaan eroon jopa oikeusteitse. Myös eurooppalaiset suursijoittajat, viimeisimpänä Norjan öljyrahasto, ovat ilmaisseet huolensa Uniperin hiilivoimaan liittyen.