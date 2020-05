Lehtikuva/Martti Kainulainen

Jukon Maria Löfgren: Tänään saattaa olla hyvin ratkaiseva päivä.

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat tänään koko pääneuvotteluryhmän tapaamisella. Neuvottelut alkavat kello 13. Edellisen kerran pääneuvotteluryhmä oli koolla viime keskiviikkona.

Sopijaosapuolina neuvotteluissa ovat Kuntatyönantajien lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko, Julkisen alan unioni JAU ja Sote ry, johon kuuluvat hoitajajärjestöt Super ja Tehy sekä pelastusala.

Kunta-alan työehtosopimukset umpeutuivat maalis-huhtikuun vaihteessa. Alan työehtosopimusten piirissä on yli 400 000 työntekijää.

Neuvottelut kaatuivat vapunaattona Soten hylättyä valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan tekemän sovitteluratkaisun.

Jukon toiminnanjohtaja Maria Löfgren arvioi STT:lle, että tänään saattaa olla hyvin ratkaiseva päivä.

– Neuvotteluihin on kuitenkin varattu iltapäivällä muutama tunti. Alakohtaisia kuntapuolen muita sopimuspöytiä on myös varoiteltu, että kannattaa olla illansuussa kokoustamassa. Kyllä uskon, että jotain lähentymistä on tapahtunut myös Sote ry:n rintamalta.