Korruptiosta syytetyn Israelin pääministerin arvioidaan olevan valmis menemään äärimmäisyyksiin estääkseen joutumasta vankilaan. Hyökkäykset esitutkinnan suorittanutta poliisia ja syytteen nostanutta valtionsyyttäjää vastaan rapauttavat luottamusta oikeusjärjestelmään.

Pääministeri Benjamin Netanjahu astui sunnuntaina iltapäivällä piirioikeuden eteen Itä-Jerusalemissa. Häntä saattamassa oli tusinan verran Likudin ministereitä ja kansanedustajia, samoin toimittajien ja kuvaajien parvi.

Kadulla oikeustalon edessä oli aidalla toisistaan erotettuina kaksi mielenosoitusta, toinen puolesta ja toinen vastaan. Oikeusjärjestelmän tulevaisuudesta huolta kantaneilla mielenosoittajilla oli kadun levyinen banderolli ”Crime Minister”. Aidan toiselta puolelta kuului huutoja ”Bibi, Israelin kuningas” ja vaatimuksia valtionsyyttäjä Avichai Mandelblitin erottamisesta.

Täyslaidallinen päin oikeusjärjestelmää

Kunnon oikeistopopulistin tapaan Benjamin ”Bibi” Netanjahu etsi muista kuin itsestään syitä syytetyn penkille joutumiseensa. Syyllinen on ”syvä valtio”, valtiolliset instituutiot.

– Poliisi, tutkintaviranomaiset, media, vasemmisto ja oikeusistuinten vallanpitäjät ovat liittoutuneet kaatamaan minut, koska en ole tyhjentänyt juutalaisia siirtokuntia Juudeassa ja Samariassa (Länsirannalla), Netanjahu julisti kymmenen minuutin puheessaan oikeustalon portailta.

Netanjahu sanoi poliisin ja syyttäjän ”keksineen” syytökset ”painostaakseen vahvan, oikeistosta olevan pääministerin pois virastaan ja pitääkseen oikeiston vuosia ulkona maan johdosta”.

Jo vuosia Netanjahu on kylvänyt hyökkäyksillään epäluuloa oikeusjärjestelmää kohtaan. Säestäjinä hänellä on ollut liuta muita Likudin poliitikkoja.

Yleisen turvallisuuden ministerin Amir Ohanan mukaan ”oikeusistuimen edessä on koko Israelin oikeisto”. Ministeri David Amsalem puolestaan väittää, että valtionsyyttäjä Mandelblit on ”todennäköinen rikollinen”, sen kaikki tietävät.

Tappouhkauksia, vihjailuja kostosta

Pitkään jatkunut epäluulojen kylväminen oikeuslaitosta kohtaan ei ole mennyt ilman konkreettisia seurauksia. Se näkyi myös sunnuntaisen oikeudenkäynnin alla.

Piirioikeuden syyttäjä Liat Ben Ari saapui oikeustaloon poliisin suojaamana. Myös oikeusistuimen kolmea tuomaria suojattiin.

Valtionsyyttäjä Avichai Mandelblit on kertonut toimittajille saaneensa useita tappouhkauksia. Hänen isänsä hautaa on jo pitempään turmeltu, varoituksena tulevasta.

Mandelblitin uskottavuutta on viikkojen ajan yritetty kyseenalaistaa vuosikymmenen vanhalla jutulla, joka koskee hänen toimintaansa syyttäjänä Israelin armeijassa. Netanjahua tukeva tv-toimittaja nosti sen uudelleen esille, vaikka Korkein oikeus ei aikoinaan löytänyt Mendelblitin toimista moitittavaa.

Netanjahu puolestaan vihjaili, että ”Mendelblit allekirjoitti syytekirjelmän painostuksen alaisena, ja hänellä on jotakin salattavaa”.

Mandelblit on aikaisemmin toiminut Netanjahun hallituksessa kansliapäällikkönä ja on nykyiseen tehtäväänsä tämän nimittämä.

Varapääministeri Benny Gantz sanoi sunnuntaina uskovansa, että Netanjahu saa oikeusistuimessa rehellisen kohtelun ja että hänellä on ”täysi luottamus tuomioistuimia ja oikeusjärjestelmää kohtaan”.

Synkkä muisto

Hampurilainen viikkolehti Die Zeit muistutti sunnuntaina nettiartikkelissaan vihan lietsomisesta vuonna 1993 solmittua Oslon sopimusta kohtaan. PLO:n johtajan Jasser Arafatin ja Israelin pääministerin Jitzhak Rabinin allekirjoittamassa sopimuksessa asetettiin rauhanprosessin tavoitteeksi kahden valtion malli.

Israelin oikeisto ja etenkin siirtokuntalaiset kampanjoivat sitä vastaan. Rabin kuvattiin SS:n univormussa ja arabialaisessa kaftaanissa. Ääriuskonnollinen fanaatikko murhasi Rabinin vuonna 1995 Tel Avivin keskustassa.

Benjamin Netanjahu oli lietsomassa siirtokuntalaisten protesteja, mutta on vuosien mittaan yrittänyt karistaa yltään osavastuuta Rabinin kuolemasta.

Die Zeitin artikkelissa todetaan monien pelkäävän, että tämänhetkinen vihankylvö saattaa johtaa murhiin. Aihetta näyttäisikin olevan. Jotkut Likudin poliitikot ovat uhanneet miljoonien marssivan kaduilla, jos Netanjahu tuomitaan vankilaan, ja vihjailleet jopa sisällissodasta.

Mallia Atlantin takaa

Vakaa oikeusvaltio on oikeistopopulistien pahimpia ”vihollisia”. Niinpä sitä on horjutettava.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tässä mestari. Hän ei ole säästänyt sanojaan hyökätessään tutkintaviranomaisia ja oikeusistuimia kohtaan. Uhriutuminen on hänelle tyypillistä, samoin syntipukkien etsiminen ja oikeuden toiminnan vaikeuttaminen tai estäminen.

Ulkoministeriön sisäisen tarkastuksen päällikön erottaminen tämän tutkittua mahdollisia rikkeitä ulkoministerin toimissa on vastoin oikeusvaltion perusteita, samoin aie peruuttaa entisen turvallisuusneuvonantajan tuomio valehtelusta, jonka tämä itse on myöntänyt. Listaa vastaavista toimista riittää.

Brasilian presidenttiä Jair Bolsonaroa uhkaa virasta erottaminen poliisin ja oikeuslaitoksen toimintaan puuttumisen vuoksi.

Turkissa presidentti taas on alistanut poliisin ja oikeuslaitoksen palvelemaan valtaansa. Kun Recep Taiyyp Erdogan vapautti koronaepidemian vuoksi vankeja, kiven sisään jäivät murhasta tuomitut, toimittajat ja oppositiopoliitikot. Kurdialueella on kaupunkien vasemmistolaisia pormestareita kyseenalaisin toimin korvattu Erdoganin uskotuilla.

Vuosien oikeudenkäynti

Netanjahu on syytteessä lahjonnasta, petoksesta ja virka-aseman väärinkäytöstä. Vähäisintä on kalliiden lahjojen vastaanottaminen tutulta miljardööriltä, vakavampia muut syytteet.

Pääministerinä ja myös viestintäministerinä toiminut Netanjahu takasi telejätti Bezeqille erityiskohtelun, jolla sen omistaja Shaul Elovitsh sai tuntuvan taloudellisen hyödyn. Telefirman verkkolehti Valla puolestaan kertoi myönteisesti Netanjahun toimista.

Lehdenkustantaja Arnon Moses sai Netanjahulta tarjouksen, jonka mukaan kustantajan lehdet Yedioth Ahronoth ja Israel Hajom saavat erityistukea, jos ne muuttavat suhtautumistaan hallitukseen myönteisemmäksi.

Jutussa on yli 300 todistajaa, joten heidän kuulemisensa voi viedä jopa vuosia. Listalla on useita kansainvälisesti tunnettuja nimiä. Kolme entistä Netanjahun avustajaa on avainasemassa. He todistavat Netanjahua vastaan, ja heillä on äänitodisteita. Toisaalta he ovat myös itse syytettyinä.

Oikeustieteen professori Yuval Shani toteaa olevan ”perustaltaan hyvin ongelmallista, jos toimeenpanevan elimen johtaja käy syytettynä ärhäkkää kampanjaa heikentääkseen viranomaisia, jotka tutkivat häntä rikosoikeudellisesti”. Kaikki Netanjahun toimet pääministerinä joutuvat tämän vuoksi kyseenalaiseen valoon. Netanjahu ”käy vaarallista ristiretkeä oikeusjärjestelmää vastaan”, Shani toteaa.