Syntynyt 14. 1. 1959 Tehnyt pitkän uran nuorisotoimessa muun muassa Kotkassa ja Helsingissä. Juontanut Yleisradiolla Kasvunvara televisio-ohjelmaa vuosina 1997–1999. Lempipaikka Pertunmaalla on olohuoneen näkymä Pankalammelle. Omistaa osuuden vaatimattomasta kesämökistä Lindowin kylästä, aivan Berliinin vierestä.

Etelä-Savossa sijaitseva Pertunmaa on saanut uuden kunnanjohtajan. Vuosia nuorisotyötä tehnyt Leena Ruotsalainen kertoo laittaneensa jo kunnassa tuulemaan.

Sanavalmis ja topakka Leena Ruotsalainen kertoo, ettei hän koskaan haaveillut kunnanjohtajan roolista. Hetkessä elämisen taidon myötä hän ei ole tottunut asioita pelkäämään, edes koronan keskellä.

– Olen tekijä ja en juurikaan haikaile mihinkään. Päätin, että en kuole nuorisotoimenjohtajana. Asiat tapahtuvat nyt.

Mökkikuntana tunnettu Pertunmaa on keskellä kaunista järvimaisemaa. Kahdesta päätaajamasta, Kuortista ja Kirkonkylästä muodostuva Pertunmaa oli Ruotsalaiselle tuttu entuudestaan ystävänsä mökin ansiosta.

– Tämä on kaunis pieni kunta, johon olen kotiutunut mainiosti. Ihmiset tuntuvat välittävän toisistaan, ja nyt se on tarpeen.

Kotkan nuorisotoimenjohtajan tehtävistä vaihtanut Ruotsalainen antaa erityisesti kiitosta kunnan korona-asioiden hoitamisesta.

– Näyttäisi siltä, että olemme tehneet asioita etupainotteisesti. Meillä aloitettiin kouluruuan jako kotiin ensimmäisten joukossa ja kotiapu riskiryhmäläisille saatiin järjestymään nopealla aikataululla.

Pieni, alle kahden tuhannen ihmisen kunta Etelä-Savossa elää lompakon nyörit kiristäen. Koronavirus kurmuuttaa pieniä kuntia toden teolla.

– Kyllä tässä on vaikeat taloudelliset ajat edessä. Olemme samassa veneessä muiden kanssa.

Tekevästä asenteestaan ja suorasta puheestaan tunnettu Ruotsalainen kertoo ajoittain tunnistavansa oman vauhdikkuutensa, joka ei kaikille sovi.

– Aina on niitä ihmisiä, jotka eivät nauti muutoksen tuulista tai suorasta viestinnästä. Kunnan kehittymisen kannalta se on kuitenkin oleellista. Tosin tiedostan, että saatan olla ajoittain todella ärsyttävä, kun sille päälle satun, miettii Ruotsalainen omaa temperamenttiaan.

Nuorisopalveluista ei leikata

Kunnantalon vieressä sijaitseva koulukeskus on Ruotsalaisen lempipaikkoja Pertunmaalla. Ruotsalaisen tavoitteena oli kiertää luokissa ja tehdä itsensä näkyväksi nuorten keskuudessa, mutta viruksen takia suunnitelma estyi.

Ruotsalainen haluaa olla kunnanjohtaja, jota voidaan lähestyä vaikka kaupan jonossa.

Väestöllisellä huoltosuhteella tarkoitetaan työikäisten suhdetta ei-työikäisiin. Pertunmaa ei ole poikkeus vanhenevassa väestössä.

– Me kamppailemme muiden kuntien kanssa samoista väestöllisistä kysymyksistä. Pidän täysin luonnollisena sitä, että nuori lähtee opiskelemaan muille paikkakunnille. Oleellista on se, mitä kokemuksia nuorille annetaan kotikunnassa. Tällöin voidaan ajatella, että tänne myös paluumuutetaan takaisin, koska muistijälki on positiivinen, Ruotsalainen pohtii.

– Minun mielestäni on hyvä, että nuoret kokeilevat siipiään ja näkevät maailmaa.

Kunnan nuorisopalvelut ovat Ruotsalaisen mukaan tällä hetkellä hyvällä mallilla, eikä niistä olla luopumassa.

– Meillä on hyvä kattaus liikuntaa, kulttuuria ja nuorisopalveluita. Olen myös tehnyt selväksi, että nuorista tullaan leikkaamaan vain kuolleen ruumiini yli, linjaa Ruotsalainen hymyillen.

Myönteisyys keskiössä

Ruotsalainen näkee koronassa myös mahdollisuuksia. Se, miten virus ihmiskuntaan vaikuttaa, on kuitenkin vielä mysteeri.

– Ajattelen, että tässä on nyt mahdollisuuksia moneen, vaikka öisin olen saattanutkin vaipua hetkelliseen dystopia-ajatteluun. Olisihan se kuitenkin hienoa, että tämä näkyisi ihmisten halussa hillitä ilmastonmuutosta ja lisäisi myönteistä otetta elämään.

Tuore kunnanjohtaja peräänkuuluttaa yhteisöllisyyden ja tasa-arvon merkitystä. Globaaleihin kysymyksiin vastaaminen on hänen näkemyksensä mukaan oleellista myös kuntatasolla.

– Kestävä kehitys, yhdenvertaisuus ja globaalit ongelmat koskettavat myös meitä, pieniä kuntia. Nyt elämme kuitenkin niin sanotusti kriisin ydintä ja keskitymme tähän hetkeen, uusi kunnanjohtaja tiivistää.

