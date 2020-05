Li Andersson: Nyt on mahdollisuus tehdä elvytys oikein

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen haastattelu, jossa hän hahmotteli ulospääsyä koronakriisistä, herätti laajaa keskustelua turpeenpolttoa koskevan kommentin takia. Tuppuraisen mukaan koronakriisi voi antaa turpeelle jatko-aikaa huoltovarmuusnäkökulmien takia. Hän korjasi myöhemmin lausuntoaan toteamalla, että hallitusohjelma on myös turpeen osalta vielä kokonaisuudessaan voimassa.

Korjaus oli ehdottomasti paikallaan. Turve on jo nyt Suomessa jatko-ajalla, ja sen alasajo on yksi tehokkaimmista keinoista, joilla Suomi voi vähentää omia ilmastopäästöjään. Samalla on syytä painokkaasti todeta, että koronakriisi ei missään nimessä ole syy antaa jatkoaikaa ilmastopäästöille. Päinvastoin, koronakriisi antaa meille mahdollisuuden vauhdittaa työtä ekologisen rakennemuutoksen eteen. Tämä edellyttää kuitenkin päästöjen vähentämisen asettamista keskiöön kun päätetään toimista talouden elvyttämiseksi.

Eurokriisin jälkeen iso osa Euroopan keskuspankin kautta toteutetuista finanssimarkkinoiden elvytystoimista kohdistuivat fossiiliteollisuuteen. Tällä kertaa Euroopalla on mahdollisuus tehdä elvytys oikein ja samalla ottaa harppaus eteenpäin kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tämän periaatteen on ohjattava myös Suomen päätöksiä elvytystoimien suhteen. Investointipanostuksia on suunnattava selvästi raiteisiin sekä päästöttömän liikenteen infrastruktuuriin ja uusiutuvaan energiaan. Myös energiatehokkuuden lisäämiseen ja kotitalouksien energiaremontteihin kannattaa panostaa.

Kotimarkkinoiden elvyttämisessä on syytä ohjata panostuksia kulttuuri- ja palvelualoille, jotka ovat kärsineet kaikkein kovimmin kriisistä johtuneesta kulutuksen rajusta laskusta. Yksi keino toteuttaa tämä on ns. elvytysseteli.

Se tarkoittaa, että kaikille suomalaisille jaettaisiin esimerkiksi sadan euron arvosta ”seteleitä” (paperilla, kortilla tai digitaalisesti), jotka olisivat sitten käytettävissä palveluiden ostamiseen. Monet kivijalkakaupat, keikkapaikat, ravintolat ja ja hyvinvointipalvelut ovat kärsineet kriisistä merkittävästi ja ne saisivat näin piristysruiskeen.

Elvyttämällä energiatehokkaasti raiteilla ja uusiutuvalla energialla sekä lisäksi palvelutalouden panostuksilla voimme vauhdittaa siirtymää kohti sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa. Tämä on Suomen hallituksen sekä vasemmistoliiton jaettu tavoite.