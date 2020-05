Lehtikuva/Roni Lehti

Mielipide: Koronakriisi on paljastanut jo monta totuutta

On sanottu, että tämä kriisi muuttaa kaiken. Mutta erityisen painokkaasti kannattaa todeta, että tämän kriisin jälkeen ei kannata yrittääkään palata entiseen kestämättömään ja vain tuhohetkeään odottelevaan maailmanmenoon.

Ne poliittiset johtajamme, jotka korostavat, että nyt ei saa toistaa edellislamojen virheitä, ansaitsevat tukemme. Kriisi on paljastanut, kuinka tärkeitä ovat yhteiskunnan perustoiminnot ja niiden turvaaminen sekä turvallisuus ja hyvinvointi. Siivoojat, puhtaanapitotyöntekijät, hoitajat, opettajat, ravinnontuottajat, tarpeellisten tuotteiden välittäjät ovat nousseet todelliseen arvoonsa.

Finanssikeinottelijoille ja sijoittajakeplottelijoille tai itsensä ja kaverinsa isopalkkaisiksi kohottaneille ei tosipaikan tullen ole juuri tarpeellista käyttöä.

Kulutus on mitoitettava ympäristön kestokyvyn ja toipumisen mukaan.

Ihmisten ahdinkotilojen hyväksikäyttäjät joutavat nuolemaan näppejään, kun säädetään perustulo kaikille, jotta epäeettisistä ja ympäristölle vaarallisista tehtävistä on vara kieltäytyä. Ihmisarvon palauttaminen ja mahdollisuus vastuullisuuteen edellyttää tätä.

Rahoitus hoidetaan oikeudenmukaisella verotuksella. Ratkaisevaa on progressiivinen pääomaverotus ja kaikkien tulojen asettaminen samalle viivalle. Veroparatiisit, veropakoilu, verokeinottelu ja verotuksen porsaanreiät on kaikki tukittava. Kulutus on mitoitettava ympäristön kestokyvyn ja toipumisen mukaan. Kerskakulutukseen ei ole paluuta, eikä sellaista lieveilmiöineen kaivata.

Kun kutsutaan taloudelliseen kehittämiseen asiantuntijoita, on poliittisten päättäjien ryhdistäydyttävä ja vaihdettava neuvonantajia. Ne talouden profeetat, joiden ohjeitten mukaisesti viimeiset 50 vuotta on keskitytty keräämään varallisuutta aivan rikkaimmille, saavat mennä.

Tuomo Paasirova

Espoo