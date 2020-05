Lehtikuva/Jason Redmond

Yhdysvaltain miljardöörien omaisuuden arvo on kasvanut maaliskuun 18. päivän ja toukokuun 19. päivän välisenä aikana peräti 434 miljardia dollaria (395 miljardia euroa). Tämä vastaa suunnilleen seitsenkertaisesti Suomen valtion vuosibudjettia.

Samaan aikaan on lähes 40 miljoonaa amerikkalaista joutunut hakemaan työttömyyskorvausta pahimmassa talouskriisissä sitten 1930-luvun suuren lamakauden.

Laskelman ovat tehneet Americans for Tax Fairness (ATF) ja Institue for Policy Studies (IPS) yhteisessä julkaisussaan Tale of Two Crises: Billionaires Gain as Workers Feel Pandemic Pain.

Kaksi hyvin tuottoisaa kuukautta miljardööreille.

Pelkästään viiden rikkaimman – Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook), Warren Buffett (Berkshire Hathaway) ja Larry Ellison (Oracle) – yhteenlaskettu omaisuus kasvoi 75,5 miljardilla dollarilla, mikä tarkoitti 19 prosentin nousua.

Jeff Bezosin omaisuus suureni 35 miljardilla dollarilla. Kuitenkin Bezosin yhtiö Amazon ilmoitti viime viikolla, ettei se jatka enää toukokuun jälkeen varastotyöntekijöille maksamaansa 2 dollarin tuntilisää vaarallisesta työstä.

IPS:n tasa-arvoisuusohjelman johtaja Chuck Collins sanoo Common Dreams -sivustolla, että miljardöörien varallisuuden kova kasvu globaalin pandemian aikana korostaa uhrausten eriarvoisuuden groteskia luonnetta.

”Samaan aikaan kun miljoonat ihmiset riskeeraavat elämänsä ja toimeentulonsa hoitotyössä ja eturintaman työntekijöinä, nämä miljardöörit hyötyvät talous- ja verojärjestelmästä, joka on viritetty kanavoimaan varallisuutta huipulle”, sanoo Collins.