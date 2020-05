Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Etäopetus oli hyppy tuntemattomaan, paluu kouluun sen sijaan ehdittiin valmistella hyvin.

Käpylän peruskoulun rehtori Sirpa Kopsa johtaa 900 oppilaan, 70 opettajan ja 30 avustajan koulua. Hän on kirjoittanut koronaviruksesta johtuvan poissaololuvan noin kymmenelle prosentille oppilaista nyt, kun koululaiset palasivat kouluun.

– He ovat joko itse riskiryhmään kuuluvia tai heidän perheessään on joku riskiryhmäläinen, Kopsa sanoo.

Hän kävi lähes tyhjässä koulussa koko etäopetusjakson töissä.

– Kävi selväksi, että oppilaiden takia tätä työtä tehdään. Oli ihanaa, kun oppilaat palasivat ja pihalta kuului heidän puheensa sorinaa, hän kertoo.

Siirtyminen etäopetukseen neljännen jakson alussa tuli yllätyksenä.

– Ajattelin, että silloin olisi ehkä siirrytty tämänhetkisen kaltaiseen tilanteeseen eli eristetty ryhmiä ja pidetty etäisyyttä.

Koulut lähtivät toteuttamaan etäopetukseen siirtymistä ei tavoilla ja kun ohjeet vihdoin saatiin, tehtiin korjausliikkeitä.

– Osa opettajista ei heti ymmärtänyt, kuinka tärkeää oli kohdata oppilaat tiimeissä ja miiteissä, Kopsa sanoo.

– Opettajille oli myös haastavaa etänä arvioida sitä, kuinka paljon voi mennä eteenpäin.

Hän on jo ehtinyt tehdä kyselyn oppilaille etäkokemuksesta.

– Useimmat kokivat hyväksi sen, että ensin oli opetustuokio ja sen jälkeen mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta.

Käpylän peruskoulu ei kadottanut yhtään oppilasta.

– Erityisopettajat, luokanopettajat ja kuraattorit tekivät paljon työtä sen eteen, että oppilaita saatiin kiinni ja liitettyä etäopetukseen.

Kopsa muistuttaa siitä, että etäopetusjakso oli pitkä, melkein neljänneksen kouluvuodesta.

– Paluu lähiopetukseen sujui hyvin. Se ohjeistettiin tarkasti ja sitä oli aikaa valmistella.

Kuin joululoman jälkeen

Kolmatta luokkaa opettava Ville Teittinen sanoo, että koulussa tunnelma on kuin joululoman jälkeen.

– Oppilaat odottivat nimenomaan toistensa tapaamista, eivät sinänsä koulua, Teittinen arvelee.

Ville Teittinen olisi ollut valmis palaamaan lähiopetukseen jo aiemmin, vaikka etäopetus sujui häneltä stressittä. Hän on jo vuosia paneutunut digitaalisen opetuksen mahdollisuuksiin.

Muutos entiseen arkeen on kuitenkin suuri. Käpylän peruskoulussa on kolme rakennusta.

– Luokkani vaihtoi rakennusta ja opiskelee nyt kotitalousluokassa. Määräys on, että oppilaat opiskelevat ja syövät samassa rakennuksessa, eikä Väinölässä ole ruokasalia.

Ja koska Väinölä tyhjennettiin oppilaista, 4-, 5- ja 6-luokkalaiset siirtyivät kadun yli Helsingin luonnontiedelukioon. Lukiolaiset jatkavat etäopiskelua.

Kouluun tulot ja lähdöt on porrastettu, samoin ruokailu. Pihaa on laajennettu viereiseen puistoon. Luokilla on omat alueensa.

– Kohtaamiset on minimoitu ja se toimii hyvin. Pyrkimys on, että jos jollain havaitaan koronavirus, vain yksi luokka joutuisi karanteeniin, Teittinen sanoo.

– Luokan sisällä ei ole turvavälejä, mutta muita opettajia ei tavata, paitsi erityisopettajaa, eikä muiden luokkien oppilaita.

Nyt hän opettaa kaikki aineet oppilailleen ja valvoo välitunnit. Hän pitää pitkiä liikunnan tunteja, tekee linturetkiä ja pyöräretkiä luokkansa kanssa.

– Varsinaista kovaa opetusta on tarkoitus olla aika vähän.

Hän arvioi, että opettajat ovat hyvällä mielellä.

– Meidän koulussa on leppoisa henki.

Hänestä etäopetus kuitenkin oli kevyempää kuin lähiopetus.

– Kaikki kiukuttelu, itku ja väsymys, jonka vanhemmat ovat kantaneet viime kuukaudet, on taas koulussa. Ja niin sen pitääkin olla, hän sanoo.

Yllättäjiä oppilaissa

Etäpäivä alkoi miitillä oppilaiden kanssa ja sitten aukesi Teittisen kuuma linja. Hän neuvoi ja antoi palautetta koko koulupäivän. Teittisen mukaan etäopetusjakso vaikutti niin, että heikot oppilaat ovat entistä heikompia.

– Kun lauma lapsia opiskelee samaan aikaan, ryhmä auttaa erityisesti heikommin motivoituneita. Se toinen pää taas on päässyt etäopiskelulla paljon eteenpäin ja kukoistaa.

– Oli myös yllättäjiä. Joillekin lähiopetuksessa hyvin pärjääville etäopetus olikin vaikeaa. Sitten oli niitä, jotka häiriköivät lähiopetuksessa, mutta nyt menestyivät hienosti. Luulisin, että siihen vaikutti mahdollisuus ohjata omaa toimintaa.

”Kyllä tässä ehditään jotain vielä oppimaankin.”

Sitä Teittinen pitää hyvänä, että sekä oppilaat, opettajat että perheet ottivat huiman digiloikan.

– Monet opettajat, jotka ennen eivät halunneet koskea tietokoneeseen, ovat menneet hurjasti eteenpäin.

Hän arvioi, että koulujen avaaminen pariksi viikoksi oli hyvä ratkaisu.

– Tämä tuo kivasti ryhtiä ennen kesälomaa. Erityisesti pienille oppilaille se on tärkeää. Ja kyllä tässä ehditään jotain vielä oppimaankin.

Erilainen päätös peruskoululle



Käpylän peruskoulun yhdeksäsluokkalainen Aino Pikkupirtti sanoo, että paluu kouluun kahden kuukauden etäjakson jälkeen oli jännää, koska tilanne oli taas uusi kaikille.

– Normaalisti olisi aineopetusta eri opettajien johdolla, mutta nyt ollaan lähinnä luokanvalvojan kanssa omassa luokassa, kouluun tullaan porrastetusti, ollaan siellä joka päivä sama aika ja ruokaillaan niin, että ruokalassa on vain yksi luokka kerrallaan.

Yhdeksäsluokkalaisten arvioinnit on jo tehty.

– Nyt keskustelemme paljon ja teemme pieniä projekteja, hän kertoo.

Etäkoulun alkuvaiheessa Pikkupirtti kaipasi lähiopetusta.

– Menossa oli peruskoulun loppurutistus ja piti panostaa kouluun tosi paljon. Oli monia projekteja, joihin olisi ollut tosi hyvä saada kunnollista opastusta ja sitä olisi ollut helpompi kysyä lähiopetuksessa. Totta kai kaipasin myös kavereiden näkemistä.

Hän arvioi kuitenkin sopeutuneensa etäopetukseen hyvin.

– Sai tehdä asioita omaan rytmiin ja pystyi keskittymään paremmin.

Hän heräsi kahdeksan yhdeksän välillä. Ensin oli ehkä pari miittiä eli etäyhteydellä hoidettua opetustuokiota.

– Mulla alkoi päivä usein niin, että aloin suoraan tekemään matikan hommia.

”Opin, millaiset opiskelutaktiikat sopivat mulle.”

Osa opettajista antoi normaalia opetusta. Jotkut opettajat kyselivät kuulumiset, antoivat tehtävät ja olivat sen jälkeen tavattavissa kysymyksiä varten.

Pikkupirtti pitää parempana sitä, että asiat opetettiin miitissä, mutta hän oppi erityisesti itsenäistä työskentelyä.

– Lisäksi opin, millaiset opiskelutaktiikat sopivat mulle.

Hän koki, että joissakin aineissa hän oppi jopa paremmin etäopetuksessa.

– Ei ollut häiriötekijöitä. Esimerkiksi kotitaloudessa sain tehdä tehtävät kaikessa rauhassa. Myös kielissä opin tehokkaammin.

Pikkupirtin ja muiden ysiluokkalaisten viimeinen peruskoulukevät päättyy poikkeuksellisesti.

– Oppilaat ovat samaan aikaan innoissaan peruskoulun loppumisesta mutta on myös haikea fiilis siitä, että tämä loppuu, muttemme saa normaaleja päättäreitä. Useimmat aikovat kuitenkin juhlia jollakin tavalla, laittaa juhlavaatteet päälle ja ottaa päättärikuvat.