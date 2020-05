Lehtikuva/Vesa Moilanen

Ratkaisu katsomonosien erityisjärjestelyillä?

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ja valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Paavo Arhinmäki ehdottaa, että urheilutapahtumien yleisökapasiteetin nostoa selvitettäisiin. Hän pohtii blogikirjoituksessaan , voisiko erillisiin katsomonosiin jaetuilla stadioneilla sallia suurempia kokonaisyleisömääriä.

Kesälajien sarjat ovat alkamassa heinäkuun alussa. Ainakin toistaiseksi niitä vielä koskee 500 katsojan yläraja.

– Olisi pikaisesti syytä selvittää asiantuntijoiden kanssa, voiko tästä rajasta mahdollisesti poiketa ylöspäin erityisjärjestelyillä, Arhinmäki esittää.

Esimerkiksi jalkapallossa ja pesäpallossa stadioneilla on useita erillisiä katsomonosia. Arhinmäen mukaan nyt pitäisi harkita, voisiko näille arvioida katsomonosakohtaisia maksimiyleisömääriä.

– Jos erillisten katsomonosien turvallinen yhteiskapasiteetti ylittää 500 katsojaa, stadioneilla voitaisiin tällä tavalla sallia suurempi kokonaisyleisömäärä, Arhinmäki suunnittelee.

Korona on iskenyt pahan lommon monen urheiluseuran talouteen, ja moni liikunta-alan yrittäjä on pulassa. Ammattiurheilussa on nähty lomautuksia ja palkanalennuksia. Koronatilanteen pitkittyessä monia ammattilaisseuroja uhkaa konkurssi.

– Seurojen tulevaisuuden kannalta lipputuloilla on valtavan suuri merkitys.

Arhinmäen johtama valtion liikuntaneuvosto on tilannut selvityksen koronakriisin akuuteista vaikutuksista liikuntaan ja urheiluun. Selvitys valmistuu kesäkuun puolivälissä, ja Arhinmäki toivoo, että sitä voidaan käyttää pohjana lisätuen tarpeen arvioinnissa.