Lehtikuva/-

Poikkeuksellisella tavalla Syyrian valtaeliitti setvii keskinäisiä kiistojaan julkisuuden kautta.

Yleensä julkisuutta karttava liikemies Rami Makhlouf on ollut tärkein taustavoima presidentti Bashar al-Assadin takana. Makhlouf on al-Assadin serkku äidin puolelta. Suvut ovat kietoutuneet toisiinsa niin, että käytännössä Syyrian asioista ovat määränneet al-Assadit ja Makhloufit.

Syyrian talouselämässä Makhloufin valta on ollut omaa luokkaansa. Suurimpien arvioiden mukaan jopa 60 prosenttia maan taloudesta on tai ainakin on ollut hänen näpeissään.

Viime kuukausina suhteeseen on tullut säröjä. Makhlouf postasi huhti-toukokuun vaihteessa sosiaaliseen mediaan kaksi videota, joissa hän valitti liiketoimiensa vaikeuttamista ja poliittista painostusta.

Serkusten julkinen skisma on jakanut Syyrian eliittiä.

Viime vuoden lopussa Syyrian tulliviranomaiset Makhloufin omaisuutta sillä perusteella, että hänellä on 21 miljoonaa maksamattomia tullimaksuja. Lisäksi Makhloufille määrättiin miljoonien sakot salakuljetuksesta.

Makhloufin tärkein yhtiö on teleyhtiö Syriatel. Viranomaisten mukaan sillä on satoja miljoonia dollareita maksamattomia veroja. Makhlouf vakuutti videolla, että kaikki verot on maksettu ja vetosi suoraan presidenttiin.

ILMOITUS

Makhlouf puhutteli al-Assadia kunnioittavasti ja suuntasi arvostelunsa kärjen presidentin lähipiiriin.

Makhlouf sanoi, että häntä on kehotettu astumaan sivuun yhtiöistään. Turvallisuuspalvelut ovat hänen mukaansa alkaneet painostaa hänen yhtiöidensä työntekijöitä ja joitakin on pidätetty.

Miljardien bisnesimperiumi

Makhloufin bisnesimperiumiin kuuluu Syriatelin lisäksi muun muassa loistohotelleita. Hänen henkilökohtaisen omaisuutensa suuruudeksi on arvioitu noin 10 miljardia dollaria. Makhloufin pojat Mohammad ja Ali postaavat Instagramiin kuvia luxuselämästään.

Makhloufin videoesiintymisiin sisältyi tahatonta huumoria. Hän esimerkiksi syytti turvallisuuspalvelujen pidättäneen hänen työntekijöitään ”epäinhimillisellä tavalla”.

Makhlouf on pari vuosikymmentä rahoittanut al-Assadien sortokoneistoa, mukaan luettuna turvallisuuspalvelut. Hän on myös rahoittanut hallituksen sodankäyntiä yhdeksän vuotta jatkuneessa Syyrian sisällissodassa.

Makhlouf on vuodesta 2008 lähtien ollut EU:n ja Yhdysvaltain talouspakotteiden kohteena.

Erikoiselta kalskahti myös se, että Makhlouf valittaessaan al-Assadin lähipiiristä sanoi, että hänen yhtiöiltään karhuttavat verovelat pitäisi jakaa köyhille eikä virkamiehille.

Syyrian entisen puolustusministerin poika Firas Tlass sanoi toukokuun alussa Russia Todayn haastattelussa, että Makhloufin hampaissa ovat Bashar al-Assadin lähipiiristä erityisesti tämän puoliso Asma al-Assad ja veli Maher al-Assad.

Venäjä tyytymätön

Useiden asiantuntija-arvioiden mukaan ainakin yksi syy serkusten välien kiristymiseen on Venäjän painostus. Venäjä auttoi al-Assadin voittoon sisällissodassa, ja nyt se haluaa vaikuttaa siihen, minkälainen tulee sodanjälkeisestä Syyriasta.

Huhtikuun lopulla Bloomberg-uutistoimisto kirjoitti, että Venäjä haluaisi päästä irtautumaan Syyrian sisällissodasta, erityisesti nyt kun alhainen öljynhinta ja koronaepidemia nakertavat Venäjän taloutta.

Venäjä haluaa rajoittaa räikeintä nepotismia. Venäläisessä mediassa on viime aikoina ollut useita juttuja, joissa on arvosteltu Syyrian korruptiota. On jopa arvosteltu itse al-Assadia korruptoineeksi ja Syyrian hallitusta joustamattomaksi neuvotteluissa opposition kanssa.

Poliittisen ratkaisun saaminen hallituksen ja opposition välille on edellytys sille, että kansainvälinen rahoitus Syyrian jälleenrakennukselle voisi käynnistyä.

Toissa viikolla Assadin liittolaiset arvostelivat puolestaan Venäjää sosiaalisessa mediassa. Heidän mukaansa venäläisillä ilmatorjuntaohjuksilla ei ole ollut tekoa Israelin ilmaiskuja vastaan ja Vladimir Putin yrittää pakottaa poliittisen ratkaisun Syyriaan, mutta ei toimita sinne ruoka-apua.

Eliitti jakautunut

Guardian-lehden Lähi-idän kirjeenvaihtajan Martin Chulovin mukaan Makhloufin ja al-Assadin välinen kiista on jakanut Syyrian eliitin, joka koostuu enimmäkseen alaviittien uskonnollisesta ryhmästä.

Armeijassa kuitenkin on myös muihin ryhmiin kuuluvia al-Assadien luotettuja.

Syyriassa on viime viikot arvuuteltu Makhloufin olinpaikkaa ja sitä, onko hänet pidätetty.

Vaikka Makhloufilla on rahansa, on al-Assadilla turvallisuuskoneisto ja armeija. Maher al-Assad komentaa presidenttiä suojelevaa tasavaltalaiskaartia ja armeijan eliittiyksikköä, neljättä panssaridivisioonaa.

Al-Assad siis lienee vahvemmilla, jos serkusten skisma käydään katkeraan loppuun saakka. Makhloufilta voidaan ottaa rahat ja sanoa, että nyt on korruptio Syyriassa hoidettu. Tullin joulukuista puuttumista Makhloufin yhtiöihin perusteltiinkin osana hallituksen ”korruptionvastaisia” toimia.

Venäjä ei halunnut sisällissodan aikana horjuttaa al-Assadin asemaa. Nyt tilanne voi olla toinen, kun sota on käytännössä ratkaistu. Puuttuminen suoraan Syyrian palatsijuonitteluihin olisi kuitenkin Venäjälle riskialtista. Mutta vallankaappauksia on maassa toki tehty ennenkin, useita kertoja.

Lisäksi Syyrian asioihin on vaikuttamassa myös Iran, toinen maa, jota Syyrian hallitus saa kiittää voitostaan sisällissodassa.