Mielenosoittajat eivät yleensä ole käyttäneet kasvomaskeja ja he ovat olleet tiiviisti pakkautuneina.

Kännyköiden paikannustietojen perusteella koronasulkuja vastustavat mielenosoittajat ovat saattaneet levittää koronaa satojen kilometrien päähän, kertoo brittilehti Guardian.

Tiedot on lehdelle antanut julkista terveydenhoitoa puolustava kampanjaryhmä Committee to Protect Medicare. Anonyymit paikannustiedot on napattu vapaaehtoisesti ladatuista kännykkäsovelluksista ja VoteMap-yhtiö on analysoinut niiden avulla mielenosoittajien liikkeitä.

Analyysi on tehty Michiganissa, Wisconsinissa, Illinoisissa, Coloradossa ja Floridassa huhtikuun lopulla ja toukokuun alussa järjestettyjen mielenosoitusten tapahtumapaikoilla olleiden puhelinten tiedoista. Puhelimia seurattiin 48 tuntia mielenosoitusten päättymisen jälkeen.

Ainakin Pohjois-Carolinassa yksi mielenosoituksen johtajista on testattu koronan saaneeksi.

Varsinainen analyysi kertoo vain puhelinten liikkeistä kunkin osavaltion sisällä, mutta pohjadatan mukaan monet puhelimet ovat myös ylittäneet osavaltiorajoja.

Naapuriosavaltioihin asti

Huhtikuun 30. päivänä järjestettiin Michiganin osavaltion pääkaupungissa Lansingissa koronarajoituksia vastustanut mielenosoitus, jossa aseistautuneet mielenosoittajat tunkeutuvat osavaltion kongressirakennukseen.

Seuraavien 48 tunnin aikana mielenosoituspaikalla olleita puhelimia kulki kaikkialle osavaltioon, niin suurkaupunki Detroitiin kuin osavaltion pohjoisosan syrjäisiin pikkukaupunkeihinkin. Jotkut puhelimet ylittivät Indianan osavaltion rajan.

Coloradon Denverissä 19. huhtikuuta pidetyn mielenosoituksen jälkeen paikalla olleita puhelimia havaittiin Wyomingin, Nebraskan, Oklahoman, New Mexicon ja Utahin rajoilla.

Rob Davidson Committee to Protect Medicaresta sanoo Guardianille, että vaikka on vaikea vetää suoraa yhteyttä kännyköiden, yksittäisten mielenosoittajien ja tartuntojen välillä, data viittaa siihen, että mielenosoituksilla on voinut olla epidemiologista merkitystä.

