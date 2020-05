Lehtikuva/Markku Ulander

Marinin ja Orpon sanailu kertoo, että politiikka on palannut politiikkaan

Kansallista yhtenäisyyttä kesti kaksi kuukautta. Nyt korona on asettumassa tavalliseksi asiaksi, jolla voidaan avoimesti politikoida.

Tiistaina 17.3. se alkoi ja lauantaina 16.5. taisi loppua. Kansallisen yhtenäisyyden aikaa koronaviruksen takia kesti kaksi kuukautta.

– Haluan ainakin itse ajatella, että tällaisen kriisin ja tällaisen tilanteen keskellä tässä salissa ei ole oppositiopuolueita, hallituspuolueita – tässä on Suomen kansakunnan asialla olevia kansanedustajia ja ihmisiä, pääministeri Sanna Marin sanoi eduskunnassa, kun koronatodellisuus oli räjähtänyt silmille ja ensimmäisiä rajoituksia säädettiin.

Viime lauantaina Marin piti valitettavana, että oppositiopolitiikkaa tehdään valheellisilla väittäillä.

Marin kimmastui kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle. Kokoomuksen puoluevaltuuston etäkokouksessa Orpo sanoi hallituksen hybridistrategian olevan edelleen epäselvä.

Marin kimmastui kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle. Kokoomuksen puoluevaltuuston etäkokouksessa Orpo sanoi hallituksen hybridistrategian olevan edelleen epäselvä.

– Jatkuva pallottelu siitä, annetaanko taudin levitä vai ei, luo epävarmuutta. Hybridistrategiasta uhkaa tulla hyppyri tuntemattomaan.

Kaksi kuukautta sitten Orpo sanoi eduskunnassa, että Suomi elää nyt poikkeusoloissa, joissa kaivataan kansallista yhtenäisyyttä. Viimeistään lauantaina hän todisti, että ei kaivata enää. Koronalla voidaan politikoida siinä missä millä tahansa muullakin aiheella.

Ei anneta eikä ole annettu levitä



Ei ole mitään jatkuvaa pallottelua sillä, annetaanko taudin levitä vai ei.

– Epidemian pysäyttäminen ei ole meillä enää mahdollista. Toimet, joilla vaikutetaan epidemian kulkuun ovat olennaisia. Tavoitteena on hidastaa epidemiaa Suomessa, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen sanoi 12.3. kun epidemiassa oli siirrytty uuteen vaiheeseen.

Pääministeri Sanna Marin sanoi tiedotustilaisuudessa viime perjantaina, että hallituksen tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

– Nämä tavoitteet ovat olleet koko ajan samat ja pyrimme toimillamme varmistamaan niiden toteutumisen.

– Tavoite viruksen leviämisen estämisestä tarkoittaa, emme halua viruksen leviävän, Marin vielä täsmensi.

Tarkkaan ottaen kansallisen yhtenäisyyden aika on päättynyt jo joitakin viikkoja sitten. Oppositio on eduskunnassa syyttänyt hallitusta taudin leviämisestä ja laumasuojaan pyrkimisestä. Ja on syyttänyt senkin jälkeen, kun ministerit ovat sanoneet, että laumasuoja ei ole tavoitteena.

Sama vastaus torstaina ja perjantaina



Orpon arvostelu kohdistui lauantaina myös menettelytapoihin. Hänen mukaansa ministerit eivät vastaa kyselytunnilla. Erityisen raskaana Orpo piti sitä, että viime perjantain kyselytunnilla Marin sanoi pitävänsä perjantaina tiedotustilaisuuden hallituksen hybridistrategiasta.

– Kansanedustajat kysyivät pääministeriltä hallituksen linjasta tämän viikon torstain kyselytunnilla. Pääministeri vastasi kertovansa siitä medialle perjantain tiedotustilaisuudessa. Minusta tämä on eduskunnan ja parlamentarismin väheksymistä.

Mitä kyselytunnilla sitten kysyttiin ja vastattiin?

Orpo kysyi, mihin tartuttavuusluvun haarukkaan hallitus tähtää, mikä sairaala- ja tehohoitopotilaiden määrä on hallituksen mielestä liian korkea, onko hallituksen tavoite pitää tartuttavuusluku alle yhdessä, jolloin epidemia käytännössä hiipuu ja onko hallituksen tavoite minimoida koronavirustartunnat, eli pitää ne mahdollisimman vähäisinä.

Marin vastasi torstaina eduskunnassa Orpolle, että hallituksen tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

– Nämä tavoitteet ovat koko aika olleet samat, ja ne pysyvät samoina.

Sen jälkeen Marin kertoi hallituksen seuraamista mittareista sen, mitä minuutin vastausaikana ehtii.

Perjantaina Marin kertoi tiedotustilaisuudessa samat asiat, mutta laveammin, koska ei ollut sidottu minuuttiin. Hän myös painotti, että strategiaa päivitetään sitä mukaa, kun viruksesta opitaan uutta.

On siis aivan luonnollista, että jotkut painotukset voivat matkalla muuttua eikä opposition vaatimia täsmällisiä lukuja ole edes olemassa.

Poikkeuksellista, niin on tilannekin



Lauantain sanailun jälkeen on kysytty, saako pääministeri käyttää oppositiojohtajaan viitatessaan sanoja ”valheellisia väittämiä”. Tämä on poikkeuksellista, mutta poikkeuksellinen on tilannekin. Eduskunnassa pitää käyttää kiertoilmaisua muunnettu totuus.

Oppositio on koronan takia jäänyt täysin hallituksen varjoon ja se näkyy kannatusluvuissakin. Orpolta kyseessä oli kokoomuksen profiilinnosto. Marinin älähdyksen takia se onnistui paljon paremmin kuin muuten olisi onnistunut.

Pääministeri saattaa aiheellisesti kokea arvostelun epäoikeudenmukaiseksi ja puolustaa siksi tiukasti hallitustaan.

Itse en paheksuisi. Kun politiikka on palannut politiikkaan, niin olkoon kielenkäyttö sen mukaista.