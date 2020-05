IPS/Mike Elkin

Koronapandemia on jättänyt Libyan kriisin varjoonsa.

Vihapuhe, mielivaltaiset pidätykset, pidätettyjen kaltoin kohtelu ja ihmisten katoamiset piinaavat Libyaa Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) tuoreen raportin mukaan.

ICC:n pääsyyttäjä Fatou Bensouda varoittaa, että vuodesta 2014 lähtien sisällissodan raatelema Libya on vaarassa syöksyä entistäkin syvemmälle silmittömän väkivallan syövereihin.

– Mielivaltaiset pidätykset ja pidätettyjen vakava kaltoinkohtelu eivät koske vain siirtolaisia ja pakolaisia, vaan tuhansia muitakin vankiloihin ja pidätyskeskuksiin suljettuja kautta koko Libyan, Bensouda sanoi raportin virtuaalisessa julkistustilaisuudessa.

Koronapandemiasta on tullut hallitusten prioriteetti ja Euroopan katse on kääntynyt tiukasti sisäänpäin.

Pidätettyjen joukossa on paljon naisia ja lapsia, joilla on suuri vaara joutua raiskatuksi, kidutetuksi ja murhatuksi. Moni on kidutuksen jälkeen heittänyt henkensä, kun ei ole ajoissa saanut lääkärin apua.

Johtajilla erityinen vastuu

– Lisäksi halventava ja ihmisarvoa loukkaava puhetapa on pesiytynyt niin perinteiseen kuin sosiaaliseenkin mediaan. Tällainen kielenkäyttö synnyttää sekä vihaa että pelkoa ja syventää yhteiskunnan jakolinjoja. Se kylvää rikosten siemeniä ja valmistaa maaperää joukkojulmuuksille, Bensouda toteaa.

– Kansakunnan ja yhteisöjen johtajilla on erityinen vastuu näyttää esimerkkiä ja pidättäytyä vihapuheesta. Jokainen pelon, vihan ja erimielisyyden lietsoja vahingoittaa myös koko yhteiskuntaa, ei vain niitä, joihin hän tähtää, Bensouda korostaa.

Kun koronapandemiasta on tullut hallitusten prioriteetti ja Euroopan katse on kääntynyt tiukasti sisäänpäin, Libya on vaarassa jäädä kansainvälisen diplomatian katvealueelle. Näin kriisille suodaan mahdollisuus jatkua ja kärjistyä, ja poliittisen ratkaisun edellytykset heikkenevät vakavasti.

Englanninkielinen versio