Lehtikuva/Str

Virallisten tietojen mukaan 24 ihmistä kuoli ja ainakin 20 haavoittui, suurin osa heistä potilaita.

Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) mukaan viime päivinä on tullut selväksi, että Kabulissa tiistaina tapahtuneessa hyökkäyksessä Dasht-e-Barchin sairaalaan oli kyse tarkoituksellisesta, kylmäverisestä äitien tappamisesta.

– Menin takaisin sairaalaan hyökkäyksen jälkeisenä päivänä, ja näin, että kyse oli ollut systemaattisesta äitien ampumisesta, kertoo Frederic Bonnot, Lääkärit ilman rajoja -järjestön Afganistanin ohjelmajohtaja järjestön tiedotteessa.

– Hyökkääjät olivat kulkeneet äitiysosastolla huoneesta toiseen ampuen naisia sänkyihinsä. Se oli järjestelmällistä. Seinät olivat ammusten täplittämiä, lattiat veressä, ajoneuvoja poltettu ja ikkunoista ammuttu läpi.

Kymmenen äitiä onnistui pelastautumaan turvahuoneisiin yhdessä useiden työntekijöiden kanssa.

Hyökkäys kesti neljä tuntia

Virallisten tietojen mukaan 24 ihmistä kuoli ja ainakin 20 haavoittui, suurin osa heistä potilaita. Lääkärit ilman rajoja, joka on tukenut sairaalaa viimeisten kuuden vuoden ajan, vahvistaa että 26 äitiä oli sairaalahoidossa hyökkäyksen aikaan.

Kymmenen äitiä onnistui pelastautumaan turvahuoneisiin yhdessä useiden työntekijöiden kanssa. 16 äitiä joutui hyökkäyksen kohteeksi, heistä 11 kuoli, kolme heistä synnytyshuoneessa syntymättömien vauvojensa kanssa, ja viisi haavoittui.

ILMOITUS

Kuolleiden joukossa oli kaksi nuorta poikaa ja Lääkärit ilman rajoja -järjestön afganistanilainen kätilö. Kaksi vastasyntynyttä vauvaa haavoittui, toinen heistä siirrettiin hätäleikkaukseen, koska häntä oli ammuttu jalkaan. Myös kolme paikallista MSF:n työntekijää haavoittui.

Hyökkääjät rynnistivät sisään sairaalan pääsisäänkäynnistä vähän kymmenen jälkeen aamulla. Hyökkääjien tarkka luku ei ole vielä tiedossa. Sisäänkäyntiä lähempänä oli muita rakennuksia ja osastoja, mutta paikalla olleen MSF:n henkilökunnan mukaan hyökkääjät suuntasivat suoraan äitiysosastolle.

Hyökkäys kesti neljä tuntia, jonka aikana potilaat ja henkilökunta etsivät suojaa.

– Kuulimme turvahuoneeseen ammuskelua ja räjähdyksiä, kertoo Bonnot.

– Tämä on järkyttävää. Tiedämme, että alue on kärsinyt hyökkäyksistä aiemminkin, mutta kukaan ei uskonut, että he hyökkäisivät äitiysosastolle. He tulivat tappamaan äidit.

”Sanoinkuvaamatonta”

Hyökkäyksen alkaessa töissä oli 102 paikallista MSF:n työntekijää ja kourallinen kansainvälisiä avustustyöntekijöitä. Hyökkäyksen aiheuttamassa kaaoksessa oli Bonnotin mukaan erittäin vaikeaa selvittää potilaiden ja henkilökunnan sijainti, kun ihmiset juoksivat turvaan ja monia siirrettiin nopeasti turvaan muihin sairaaloihin.

– Tämä maa on valitettavasti tottunut kauhistuttaviin tapahtumiin, mutta se mitä tapahtui tiistaina, on sanoinkuvaamatonta, sanoo Bonnot.

Lääkärit ilman -järjestö rajoja aloitti työskentelyn Afganistanissa vuonna 1980. Järjestöllä ei ollut toimintaa maassa vuosien 2004 ja 2009 välillä, kun viisi sen henkilökuntaan kuulunutta ihmistä surmattiin Badghisin maakunnassa. Vuonna 2019 järjestöllä oli maassa seitsemän projektia kuudessa maakunnassa.