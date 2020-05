IPS/Giuseppe Dezza

Maailman pahin korona-alue Yhdysvallat ja siirtolaisten läpikulkumaa Meksiko ovat alkuvuodesta passittaneet tuhansia keskiamerikkalaisia kotiin ilman virustestejä.

Koronavirus on tuonut lisää ongelmia Keski-Amerikan maista ilman papereita Yhdysvaltoihin lähteneille siirtolaisille. Kotimaissa pelätään, että saatuaan karkotuksen he tuovat viruksen mukanaan, kuten on paikoin tapahtunutkin.

Guatemala oli saanut Yhdysvalloilta lupauksen, että karkotettaville tehdään koronatesti, mutta moni on palannut kotimaahan virustartunnan saaneena, siirtolaisten oikeuksia puolustavan Puente Norte -järjestön tutkija Pedro Pablo Solares kertoo.

Karkotuksista ja koronasta huolimatta Keski-Amerikasta löytyy yhä niitä, jotka pyrkivät papereitta Yhdysvaltoihin.

Solares arvioi huhtikuun puolivälissä, että puolet Guatemalan todetuista tartunnoista oli Yhdysvalloista karkotetuilla. Guatemalassa on 17,9 miljoonaa asukasta ja yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston tilastoimia tartuntoja oli 9. toukokuuta 900.

Maahantuloviranomaiset hoitivat palaajien kanssa muodollisuudet normaalisti, mikä jälkeen nämä suuntasivat kotiseuduilleen julkisilla kulkuneuvoilla, Solares sanoo.

Pidätetyt viruksen armoilla

Meksikon ja Yhdysvaltojen pidätyskeskuksiin ahdetut paperittomat keskiamerikkalaiset tajusivat keväällä olevansa koronaviruksen armoilla. Meksikon lehdet ovat raportoineet levottomuuksista keskuksissa, joiden asukkaat vaativat pääsyä vapauteen tautiriskin vuoksi.

Guatemalan hallitus pyysi lopulta Yhdysvaltoja lykkäämän karkotuksia ja alkoi järjestää karanteenia jo palanneille.

El Salvadorissa valtio perusti ”suojakeskuksia” niille, jotka rikkovat 11. maaliskuuta julistettuja karanteenimääräyksiä sekä kaikille, jotka ovat palanneet ulkomailta sen jälkeen, kun kansainvälinen lentokenttä suljettiin 17. maaliskuuta.

Huhtikuun lopulla keskuksissa oli majoittunut jo yli 4 000 elsalvadorilaista. Maassa on 6,5 miljoonaa asukasta ja tilastoituja tartuntoja oli 9. toukokuuta 784.

Vahvistamattomien tietojen mukaan suojakeskukset perustettiin niin hätäisesti ja huonosti, että virus pääsi alussa leviämään niissä.

Eri puolille El Salvadoria on lisäksi pystytetty yhdeksän karanteenikeskusta pelkästään karkotuslennoilla saapuville. Lentokentällä pidetään kiitorata ja terminaali auki heitä varten.

Yhdysvallat houkuttaa yhä

Myös 9,9 miljoonan asukkaan Honduras on jatkanut karkotettujen vastaanottamista rajojen sulkemisesta huolimatta. Palaajia tilastoitiin tammi-huhtikuussa yli 20 000, ja todettuja koronatapauksia oli 10. toukokuuta 1 771.

Guatemalan, El Salvadorin ja Hondurasin lisäksi myös Nicaraguasta siirtolaisuus Yhdysvaltoihin on vilkasta. Palaajien tilanteesta tiedetään sen verran, että presidentti Daniel Ortega on kieltäytynyt päästämästä maahan 160:tä nicaragualaista, jotka ovat jumissa Caymansaarilla. Nicaraguassa on 6,6 miljoonaa asukasta ja korona oli todettu 9. toukokuuta 16:lla.

Meksiko alkoi huhtikuun lopulla vapauttaa keskiamerikkalaisia pidätyskeskuksistaan ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin pyydettyä sitä pandemiaan vedoten. Vielä maaliskuussa Meksikossa oli pidätettynä 3 759 siirtolaista, mutta huhtikuun lopulla enää satakunta.

Karkotuksista ja koronasta huolimatta Keski-Amerikasta löytyy yhä niitä, jotka pyrkivät papereitta Yhdysvaltoihin, paljastaa El Salvadorissa luvattomia rajanylityksiä järjestävä mies.

Hän auttoi hiljattain eri puolilta maata tulleita ihmisiä ylittämään rajan Guatemalaan ja sieltä Meksikoon. Heidät kuitenkin pidätettiin Monterreyssä lähellä Yhdysvaltain rajaa, mistä seurasi palautus kotimaahan ja karanteeniin.

– He vannoivat yrittävänsä uudelleen karanteenin päätyttyä. Muuttohaluja ei pysäytä mikään virus, ihmissalakuljettaja vakuuttaa.

