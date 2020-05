Lehtikuva/Ina Fassbender

Hygieniasta pidetään erittäin tarkkaa huolta pallon desinfioimisesta lähtien.

Saksan jalkapallon kaksi korkeinta sarjatasoa ovat käynnistymässä tulevana viikonloppuna ensimmäisinä suurempina sarjoina koronarajoitusten helpottuessa. Jäljellä on yhdeksän sarjakierrosta ennen kauden päätöstä.

Myös maan kolmostasolla ja naisten liigassa aloitetaan pelit, mutta niissä aloitusvihellys puhalletaan vasta toukokuun lopussa. Varsinkin osa kolmostason seuroista on kritisoinut pelien käynnistämistä uudelleen, koska niillä ei ole ylempien sarjatasojen kaltaista organisaatiota hygieniavaatimusten täyttämiseksi.

Saksassa eletään asian suhteen tulisilla hiilillä. Maan höllennettyä koronarajoituksia tartuntaluvut ovat kääntyneet viime päivinä loivaan nousuun. Sairaus ei säästä futispelaajiakaan. Koko Dynamo Dresdenin joukkue on karanteenissa kahden positiivisen koronatapauksen vuoksi ja joukkueelta jää pelejä pelaamatta.

Matsit pelataan ilman yleisöä. ESPN:n mukaan stadioneille päästetään kaikkinensa noin 320 henkilöä. Pelaajien, valmentajien, toimihenkilöiden, pallopoikien, turvallisuusväen lisäksi lukuun kuuluu muun muassa antidoping- ja mediaväki.

Hygieniasta pidetään erittäin tarkkaa huolta pallon desinfioimisesta lähtien ja kaikkien kentän ulkopuolisten on käytettävä kasvomaskeja. Kentällä käydyistä väännöistä ei voida viedä läheisyyttä pois, koska jalkapallo elää kontaktista. Kontakteja ei kuitenkaan nähdä tuuletusten yhteydessä, koska pelikavereiden halaaminen on toistaiseksi kiellettyjen asioiden listalla.

Saksan sarjojen koronafutista seurataan varmasti palavan suurella mielenkiinnolla, koska maailma on riippuvainen jalkapallosta. Bundesliigan kärjestä löytyy vanha tuttu Bayern München, jolla on neljän pisteen kaula Borussia Dortmundiin. Bundesliigan loppusuorasta tulee hämmentävä kokemus kaikille osapuolille, koska normaalisti valtavan pauhun nostattavat yleisömassat ovat poissa. Seurojen edustajat ovat tuskin koskaan aiemmin joutuneet vetoamaan faneihinsa, että he välttäisivät kaikkea kokoontumista stadioneiden ulkopuolelle.

Union Berlinin Neven Subotić on todennut pelien alkavan mahdollisesti liian aikaisin, vaikka ne olisivat käynnistyneet vasta muutaman kuukauden päästä. Suurin osa pelaajista odottaa kuitenkin paluuta kentälle. Heihin lukeutuu Leverkusenin ja Suomen maajoukkueen Lukas Hradecky, joka nähtäneen kentällä ensi viikon maanantaina Werder Bremeniä vastaan. STT:lle alkuviikosta antamassaan haastattelussa Hradecky painotti, että yhteisöllisyys on uskomaton voima, ja se on jalkapallossa valtavan vahvaa. Tämä on totta, silti viruksen edessä on jatkuvasti oltava valpas torjuntaan, kuten Luke on oman veräjänsä suulla.

Lauantain ykkösvakiossa on tiedossa Saksan kahden korkeimman sarjatason pelejä. Kierros on erityisen kiharainen kaiken poikkeuksellisuuden vuoksi. Lopputulokset voivat olla esimerkiksi hyvin suurimaalisia.

Erityisen mielenkiintoinen peli on Borussia Dortmundin ja Schalken välinen Ruhrin derby. Ennen taukoa kotijoukkue pelasi oivallisesti ja todennäköistä on, että Schalke saa köniinsä. Marco Reusin, Mario Götzen ja Erling Braut Hålandin tulivoima on liikaa vieraille, vaikka Emre Can ja Axel Witsel ovat pois rivistä rikottuaan pelejä edeltänyttä viikon koronakaranteenia. Varma ykkönen.

Suurta yllätystä voi hakea esimerkiksi kohteesta kahdeksan, jossa Union Berlin kohtaa sarjaa johtavan Münchenin. Kotijoukkue ei pääse nauttimaan villisti seisomakatsomoista mylvivistä faneistaan, mutta ehkäpä nyt baijerilaisten maailmantähdet hyytyvät Unionin pelattua ainakin alkukaudesta kaikki tai ei mitään -futista. Varmistetaan ykkönen kakkosella.

Vakion peliaika päättyy lauantaina 16.5. klo 16.28. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1(X), 1(2), 1, X, 2(1), 1, 1(2), 1, 2, 2(X), 1, X(2).