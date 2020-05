Antti Yrjönen

Hotelli- ja ravintola-alalla ollaan pettyneitä elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) esittelemän uuden yritystuen tasoon.

PAMin järjestöjohtaja Risto Kalliorinne toteaa, että työnantajat ja työntekijät tavoittelivat alalle hallituksen esittämää suurempaa tukipakettia.

Huoli alan kestävyydestä on ollut yhteinen, vaikka PAMissa on painotettu työllistämisnäkökulmaa. MaRa ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat esittäneet hotelleille ja kylpylöille 160,7 miljoonan euron tukipakettia.

– Olisin toivonut, että tuen kokonaissumma olisi ollut suurempi. Tukimekanismeihin on pyritty vaikuttamaan, jotta se kohdistuisi työntekijöiden uudelleen palkkaamiseen, sanoo Kalliorinne.

Hotelli- ja ravintola-alalla hätä on suuri: esimerkiksi viime viikolla PAMin työttömyyskassaan tuli lähes 12 700 puhelua.

PAMin jäsenneuvontaan tulleiden kyselyiden perusteella näyttää siltä, että osa palvelualojen työnantajista harkitsee jo nyt lomautettujen työntekijöiden irtisanomista.

Tukea on luvassa rajalliseksi ajaksi. Parhaimmillaankin toimiala palaa normaaliajan kysyntään syksyllä 2021, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo tänään tiedotteessaan.

Hallituksen tukipaketissa kuukausikohtaiseksi ylärajaksi on kaavailtu noin 200 000 euroa yritystä kohti ja pienimmillään se voi olla pari tuhatta euroa.

Rajoitusten purkamisen mahdollistettava toiminta

Hallitus ei vielä päättänyt eilen ravintoloiden avaamisesta, vaikka päätöstä jo odoteltiin. Tarkoitus on avata ravintoloita asteittain kesäkuun alussa. Kalliorinteen mukaan rajoitukset tulee rakentaa niin, että ne mahdollistavat käytännössä toiminnan avaamisen.

– On melkoinen kysymys, miten rajoitukset rakennetaan. Toiminnan näkökulmasta rajoitusten purkaminen on mietittävä niin, etteivät ne ole niin rajoittavia, ettei kannata avata, sanoo Kalliorinne.

Hän mainitsee esimerkkinä kannattavuudesta pienen ravintolan, jossa parin metrin etäisyys merkitsi muutamaa ravintolapaikkaa. PAMissa pelätään, että asteittainen rajoitusten purku pahimmillaan pitkittää työttömyyttä.

– Totta kai rajoitukset tulee purkaa niin, että ne eivät vaaranna työntekijöiden ja asiakkaiden terveyttä.

Alalla odotetaan työpaikkojen avautumista

Työntekijöiden hädästä kertoo se, että esimerkiksi viime viikolla PAMin työttömyyskassan palvelulinjoille tuli lähes 12 700 puhelua, joista vajaaseen 1 100 puheluun pystyttiin vastaamaan.

– Paine on valtava, ja moni joutuu yrittämään monta kertaa ennen kuin pääsee läpi. Me on priorisoitu kriisityötä, ja kevään aikana on moninkertaistettu vastaajien ja hakemusten käsittelijöiden määrä, kertoo Kalliorinne.

PAMin huhtikuun puolivälissä tekemän suhdannebarometrin mukaan kaksi kolmasosaa eli 67,3 prosenttia alalla työskentelevistä vastaajista kertoi tulleensa lomautetuksi koronavirusepidemian johdosta.

Lisäksi 5,8 prosenttia alan vastaajista on lomautettu osa-aikaisesti ja kahdeksan prosenttia toteaa työtuntiensa määrän muuten vähentyneen.