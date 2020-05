Antti Yrjönen

Vasemmistonuoret on jättänyt PVL:n teosta rikosilmoituksen.

Vasemmistonuorten Facebook-ryhmän jäsenlista on vuodettu äärioikeiston chattiin. Nimilista ja jäsenistölle suunnattu sisäinen viesti julkaistiin oikeudessa kielletyn kansallissosialistisen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen PVL:n verkkosivuilla maanantai-iltana 11.5.

– Ihmisvihamieliset ja fasistiset liikkeet eivät kestä sitä, että puolustamme tinkimättömästi ihmisten tasa-arvoa, yleistä hyvinvointia sekä kansainvälistä solidaarisuutta, sanoo Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh.

Hän muistuttaa, että vasemmistolainen liike on ollut historiallisesti usein äärioikeiston silmätikkuna.

– Vasemmistonuorissa olemme toimineet fasismia vastaan kaduilla sekä kabineteissa jo vuodesta 1944 ja toimimme myös vastaisuudessakin, toteaa Sheikh.

Vasemmistonuorten jäsenille tarkoitetun suljetun Facebook-ryhmän jäsenlista jaettiin jo vapun alla, tiistaina 28.4. kuvakaappauksina julkiseen chattiin, jonka taustalta löytyy tunnettuja äärioikeistolaisia tahoja. Tieto tästä tuli Vasemmistonuorten keskustoimistoon seuraavana päivänä ja vappuaattona järjestö teki asiasta rikosilmoituksen.

Jäsenille tiedotettu

Vasemmistonuoret suhtautuu tietovuotoon vakavasti ja pyrkii turvaamaan jäsentensä turvallisuuden. Jäsenistölle kerrottiin tapahtuneesta välittömästi. Nuorisojärjestö on kehottanut jäseniään pysymään rauhallisena ja tarvittaessa olemaan yhteydessä työntekijöihin tai nimettyihin tukihenkilöihin.

– Ja olemme varmistaneet, että jäsenillä on henkistä tukea tarvittaessa saatavilla. On perustettu tukikanava, jonne jäsenistö on päässyt purkamaan tunteitaan. Tällä hetkellä on ollut ymmärrettävästi pientä huolta, mutta ei laajempaa hätää asian suhteen, Sheikh kertoo.

Hän muistuttaa, että nyt on hyvä tarkistaa sosiaalisen median yksityisyysasetukset. Vasemmistonuorten sisäinen keskustelu on siirretty Facebookista toiselle alustalle jo tammikuussa 2020.

Uhan ilmapiirin luomista

Sheikh sanoo, että punavihreänä nuorisoliikkeenä vasemmistonuoret on kyllä ollut aiemminkin usein äärioikeiston hampaissa.

– Mutta tämänkaltaista nimilistan kaappausta ja levittämistä on harvemmin tapahtunut. Tämä on aika selkeää henkilötietolistan muodostamista ja uhan ilmapiirin luomista.

Sheikh uskoo, että näin toimiessaan äärioikeisto pyrkii lähinnä pelottelemaan vasemmistolaisessa liikkeessä toimivia nuoria, muitakin kuin järjestöaktiiveja.

– Nyt pyritään pelottelemaan pelkän jäsenenä olemisen perusteella. Se on mielestäni ikävää ja halveksuttavaa, varsinkin kun vasemmistonuorten jäseninä on myös alaikäisiä.

Järjestön jäsenet ovat 13-30 -vuotiaita.

Tapahtunutta ei saa katsoa läpi sormien

PVL latasi verkkosivuilleen vasemmistonuorten sivustolta kaikki kuvat ja nimet, mikä on Sheikhin mukaan harmillinen tieto jäsenistölle.

– Siellä on nyt kaikkien kasvot näkyvillä ja sinne on mennyt myös ryhmäkuvia, joissa on muitakin kuin nuorisojärjestön jäseniä. Tämä on lapsellista, ikävää ja harmillista ilkivaltaa.

Hän toivoo, että tapahtunutta henkilötietojen levittelyä ei katsota läpi sormien.

– Näin äärioikeisto kiristää ilmapiiriä ja antaa viestiä että ihmisiä pelkästään demokraattisen järjestön jäsenyyden pohjalta voidaan uhkailla ja häiritä. Tällaisen pitäisi Suomessa olla jyrkästi tuomittavaa. Toivomme että tulevaisuudessa nuorten yhteiskunnallinen toiminta on turvattua. Nuorten pitää voida toimia ilman terroriryhmän pelkoa.

Vasemmistonuoret on tehnyt kesällä 2019 päätöksen, jolla se kieltäytyi kaikesta yhteistyöstä fasismia lähellä olevien järjestöjen kanssa. Viime helmikuussa nuorisojärjestöt irtisanoutuivat yhdessä yhteistyöstä perussuomalaisten nuorisojärjestön kanssa sen fasistikytkösten vuoksi.

Jäsenten hyvinvointi tärkeintä

Vasemmistonuoret seuraa aktiivisesti tilanteen etenemistä. Sheikh sanoo, että ensisijaisesti järjestö pitää huolen jäsenten hyvinvoinnista, ja varmistaa ettei kukaan jää yksin.

– Vasemmistonuorissa toimitaan lähtökohtaisesti omilla nimillä ja kasvoilla, joten eräs tärkeimmistä ehkäisykeinoista on olla hyväksymättä äärioikeistolaista uhkailun ja kiristyvän terrorin ilmapiiriä Pohjoismaissa. Niin kauan kuin fasistit saavat vapaasti uhkailla ja maalittaa ihmisiä, on tällaisen nimilistan levittelemisen riski olemassa, Liban Sheikh toteaa.

Juttua muokattu Liban Sheikhin haastattelun pohjalta kello 14..