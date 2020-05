Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle ja valtuutetuille on tänään maanantaina toimitettu yli 5 100 allekirjoittajan adressin, jossa vastustetaan Lapinlahden sairaalan rakennusten myymistä kiinteistösijoitusyhtiölle ja yhtiölle Lapinlahden puistoon kaavoitettavaa rakennusoikeutta.

Lapinlahden sairaala-alueen tulevaisuutta käsitellään tiistaina 12. 5. kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa.

Adressin ovat allekirjoittaneet muun muassa akateemikko Pirjo Honkasalo, Helsingin yliopiston apulaisrehtori Päivi Kousa, professori emeritus Matti Klinge, arkkitehtuurin professori Panu Lehtovuori, arkkitehtuurin historian professori emerita Aino Niskanen ja lähes 50 muuta professoria, Juha Ilonen ja kymmeniä muita arkkitehtejä, sosiaalityön professorit Ilse Julkunen ja Marketta Rajavaara, elokuvaohjaajat Mika Kaurismäki ja Claes Olsson, kirjailija-ohjaaja Neil Hardwick ja ohjaaja Raila Leppäkoski, kirjailijat Pirkko Saisio ja Riikka Suominen, rovasti Helena Haataja, Ateneumin johtaja Marja Sakari, vihreiden johtotehtävissä aiemmin toimineet Yrjö Eero-Koskinen ja Ville Komsi, ympäristöneuvokset Sauli Rouhinen ja Seppo Vuolanto, pääekonomisti Timo Tyrväinen, muusikot Aija Puurtinen ja Markus Nordenstreng, viulisti Yoshiko Arai, oopperalaulaja Pirkkoliisa Tikka, laulaja Tapani Kansa, videotaiteilija Elena Näsänen, valokuvataiteilija Marja Helander sekä näyttelijät Tiia Louste, Sari Mällinen, Terhi Panula, Niko Saarela ja Robin Svartström.

”Lapinlahti on kulttuurihistoriallisesti, luontoarvoiltaan ja virkistysalueena ainutlaatuisen hieno kokonaisuus. Alueesta on muodostunut merkittävä hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen, kulttuurin ja kansalaistoiminnan keskus”, adressissa todetaan.

Arvokasta kulttuuriperintöä, monimuotoista viherympäristöä ja ihmisten hyvinvointia ei allekirjoittajien mukaan pidä uhrata kaupalliselle ahneudelle.

Yli 5 100 allekirjoittajan joukossa on paljon arkkitehteja, taiteilijoita, terveys- ja sosiaalialojen ammattilaisia, opettajia, opiskelijoita, rakentamisen ja ympäristönsuojelun asiantuntijoita sekä kaupunginosayhdistysten edustajia. Mukana on niin kaupan myyjiä, kirvesmiehiä, juristeja, psykologeja kuin lääkäreitä. Suurin osa heistä on Helsingistä.

Jatkoa 112 taiteilijan, tutkijan ja kansalaistoimijan vetoomukselle

Lapinlahden puolesta -adressi on jatkoa kaksi viikkoa sitten kaupunginvaltuutetuille ja kaupunkiympäristölautakunnalle toimitetulle 112 taiteen, tieteen ja kansalaisyhteiskunnan vaikuttajan vetoomukselle. Sen allekirjoittajia olivat muun muassa arkkiatri Risto Pelkonen, akateemikko Juha Leiviskä, elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki, Suomen arkkitehtiliiton varapuheenjohtaja Harri Hautajärvi, kirjailija Sirpa Kähkönen, teatteriohjaajat Esa Leskinen ja Lauri Maijala sekä näyttelijät Oona Airola, Laura Birn, Krista Kosonen ja Ritva Oksanen.

Vasemmistoliitto on ilmoittanut, ettei se kannata kiinteistösijoitusyhtiö NREPin suunnitelman eteenpäin viemistä.