Osa yhdistyksistä on keksinyt uusia toimintatapoja, osassa niitä vielä mietitään.

Kuluva kevät on tuonut haasteita myös eläkeläisyhdistyksille. Toiminnan keskeisiin tavoitteisiin kuuluva yksinäisyyden karkotus on muuttanut muotoaan, kun kerhot, kahvittelut ja tuttujen tapaamiset on pitänyt perua.

Varkaudessa eläkeläistoimintaa on jatkettu keräämällä ihmisten muistoja talteen. Aiheina on ollut muun muassa ensimmäinen muisto, polkupyörällä ajamaan oppiminen, leikit ja television saapuminen kotiin.

– Ajattelin, että kyllä pitää olla jotain toimintaa. Piti keksiä joku mielekäs juttu, johon porukka lähtee mukaan ja yhteys muihin säilyy, sanoo Leena Salo Varkauden eläkeläiset ry:stä.

Vaikka kyse on Salon ideasta hän painottaa sitä, että kyseessä on kaikkein yhteinen juttu.

Muistojen keruun varsinaisena alustana toimii Varkauden eläkeläisten Facebook -ryhmä, jossa on noin seitsemänkymmentä jäsentä. Osallistuminen on mahdollista myös niille, jotka eivät sosiaalisen median alustoja käytä.

– Yritän tavoittaa ihmiset, jotka eivät ole Facebookissa Sinun Savo -kaupunkilehden kautta. Muistot voi kirjoittaa paperille ja toimittaa minulle, kirjoitan ne kyllä sitten puhtaaksi.

Aiheisiin ei tarvitse vastata kronologisesti vaan niihin voi palata, kun itselle sopii.

Verrattain lyhyessä ajassa on kertynyt paljon tekstiä ja kuvia.

Salo huomauttaa, että muistojen ei tarvitse olla pitkiä, muutama rivi on aivan yhtä arvokas kuin pidempikin teksti. Kirjoitusvirheistäkään ei tarvitse olla huolissaan, sillä mahdolliset virheet korjataan tekstejä tallennettaessa.

– Jos ei kirjoittaminen tunnu hyvältä, niin meillä on käytössä myös sanelukone, jonka sanelut olen luvannut purkaa.

– Kuningasajatuksena on, että syksyllä painettaisiin pieni määrä kirjoja kertyneistä muistoista. Tästä jää meille ainutkertainen muisto, Salo sanoo.

Muistojen lisäksi Varkaudessa kerätään tekstejä siitä, kuinka ihmiset ovat saaneet aikansa kulumaan koronakaranteenissa.

Toimintaa on myös Vallila-Kallion eläkeläisillä, sillä heidän valokuvakerhonsa toimii koronasta huolimatta.

Yhteisiä tapaamisia ei järjestetä, mutta kukin kerhon jäsen voi ottaa kuvia omaan tahtiinsa yhteisesti sovitusta aiheesta.

Kotiarestivaiheessa kuvausaiheena on asetelma tai kukka maisemassa – missä se kasvaa ja mikä se maisema siellä taustalla on, kertoo Toivo Koivisto.

Ryhmän toimintaan on kuulunut oleellisena osana näyttelyissä käyminen, nyt näyttelyt ovat siirtyneet verkkoon. Koivisto kannustaa eläkeläisiä digiloikkaan ja tutustumaan verkkonäyttelyihin. Myös ryhmän omia kuvia on nähtävillä verkossa.

Internetiin on siirtynyt myös Kävelypässien toiminta. Yhdessä tekeminen on vaihtunut yksin kävelyyn, mutta ryhmän blogissa julkaistaan normaalia tiheämmin kirjoituksia. Lisäksi ryhmän jäsenet ovat tuottaneet muuta verkkosisältöä kuten videojumppaohjeita ja Entisten viisasten kerhon, joka julkaisee pari kertaa viikossa kymmenen kysymyksen tietovisan.

Yhteydenpito jäsenistöön on yhdistyksille tärkeää.

Esimerkiksi Kontulan Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Sirkka Kuivala on päättänyt soitella koko jäsenistön läpi ja kysellä ihmisten kuulumisia.

Valtaosa eläkeläisistä noudattaa hallituksen suosituksia ja pysyy eristyksissä. Monille yksinäisille vanhuksille se kuitenkin tarkoittaa sitä, että kauppareissujen pois jäämisen myötä lähes kaikki sosiaaliset kontaktit puuttuvat.

Kuivala on soittanut jo yli sata puhelua, jäseniä Kontulan eläkeläisissä on 264.

– Ihmiset on hirveän otettuja soitoista. Monet ovat huolissaan toisistaan ja kyselevät ovatko muut terveitä.

Puhelut kestävät viidestä kymmeneen minuuttiin, riippuen vastaajan puhehaluista.

– Kaikki puhelut ovat erilaisia, yksi kertoo murheistaan, toinen hauskoista sattumuksista ja kolmas puhuu hallituksesta.

Yhdistykset jatkavat uusien toimintamallien kehittämistä, useissa yhdistyksissä uskotaan, että koronakaranteenien jälkeen eläkeläistoiminta jatkuu paljon aiempaa monimuotoisempana.

