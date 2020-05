Lehtikuva/Kimmo Mäntylä

Maataloudessa tarvitaan noin 15 000 kausityöntekijää ja potentiaalisia suomalaisia työntekijöitä on ilmoittautunut nyt noin 32 000. Silti ala on suuressa hädässä, koska ulkomaisia työntekijöitä ei välttämättä saada tällä kaudella entiseen malliin. Mistä tämä kertoo?

Teollisuusliiton aluetoimitsijaa Erno Välimäkeä tilanne ei ole yllättänyt, sillä monessa paikassa maatalous on jo pitkään pyörinyt ulkomaisten kausityöntekijöiden varassa.

Tähän hän näkee kaksi syytä.

– Ensinnäkin ulkomaiset suostuvat työskentelemään niillä työehdoilla, joihin suomalaiset eivät suostu. Toisekseen myös alipalkkausta tulee vähän väliä vastaan.

”Myös alipalkkausta tulee vähän väliä vastaan.”

Työehtosopimuksessa absoluuttiset minimipalkat ovat alle 9 euroa tunnissa.

Välimäki ei pysty arvioimaan, paljonko työehtosopimuksista piittaamattomia työnantajia on, sillä yhteyttä ammattiliittoon ottavat vain he, joilla on jotain epäilystä, ettei kaikki mene ihan oikein.

ILMOITUS

– Liian paljon tulee niitäkin vastaan, ettei makseta esimerkiksi ylityökorvauksia. Ja on masentavan yleistä, ettei ole tehty palkkamäärittelyjä, vaan maksetaan minimipalkkaa työn vaativuudesta riippumatta. Silloin viranomaiset eivät puutu asiaan, koska näyttää, että työnantaja täyttäisi absoluuttiset minimit, Välimäki huomauttaa.

Urakkapalkalle oltava

selkeät perusteet

Kausityöntekijöiden asioita tulee Teollisuusliittoon verrattain harvoin, koska iso osa näistä työntekijöistä ei kuulu ammattiliittoon.

Ulkomaisilla tekijöillä ei useinkaan ole juuri mitään kosketuspintaa suomalaiseen yhteiskuntaan eikä tietoa oikeuksistaan puhumattakaan siitä, että he osaisivat hakeutua ammattiliittojen jäseniksi. Tietoisuus leviää Välimäen kokemuksen mukaan esimerkiksi silloin, jos joku heistä jääkin Suomeen ja työllistyy pysyvämmin.

Ongelmia syntyy, kun työntekijä ei tunne työehtosopimusta tai ei uskalla pitää puoliaan.

Sopimuksessa on määritelty, miten urakkapalkkausta voi käyttää. Välimäki korostaa, että jos siihen mennään, tulee selkeästi, tarkasti ja oikein määritellä perusteet, miten maksetaan. Määrittelyssä pitää huomioida esimerkiksi olosuhteet ja kasvukauden vaihe.

Urakoimalla pitäisi kuitenkin pystyä tienaamaan selvästi tuntipalkkaa enemmän, sillä keskimääräisen urakkapalkan tulee olla 20 prosenttia alinta tuntipalkkaluokkaa enemmän.

Ennemmin ulkomaisia

kuin suomalaisia tekijöitä?

Maaseudun Työnantajaliitto informoi kotisivullaan, että odotellessa mahdollisia ulkomaisia kausityöntekijöitä voidaan palkata muita sijaisiksi. Sijaisuus on laillinen peruste määräaikaiselle työsopimukselle.

Miksi suomalaisia halutaan sitten rekrytoida mieluummin määräaikaisiksi kuin toistaiseksi voimassa olevilla työsopimuksilla?

Erno Välimäki arvelee tähän olevan monia syitä.

– Työnantajilla voi olla huonoja kokemuksia suomalaisista työntekijöistä, etteivät he ole aina olleet kauhean motivoituneita. Ja sitten on niitä työnantajia, jotka eivät tietoisesti noudata työehtosopimusta – viimeinen asia, jota he haluavat on, että työpaikalle luikahtaa töihin joku Teollisuusliiton jäsen.

Koronan vuoksi koeaikapurkua on helpotettu, joten työsopimuksen voi koeajalla purkaa myös tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Työnantajien oikeudet ovat siis parantuneet määräaikaisissa sopimuksissa, työntekijöiden eivät.

Myös rehelliset

työnantajat kärsivät

Maatalouden kausitöihin hakeutuvia aluetoimitsija Erno Välimäki neuvoo ensinnäkin pitämään huolta, että ammattiliiton jäsenyys on voimassa. Silloin ainakin mahdolliset erimielisyydet ja ristiriidat saadaan ratkottua fiksummin.

Maaseudun Työnantajaliittoa hän kehuu siitä, että epäkohtia on hyvin usein saatu korjattua neuvottelemalla.

Työntekijä voi myös varmistaa, kuuluuko suunniteltu työpaikka työnantajaliittoon. Välimäen tuntuman mukaan näin on yleensä ainakin isompien työnantajien kohdalla.

Työsopimus tulee tehdä kirjallisena ja lisäksi pitää itse kirjaa tekemistään työtunneista.

Välimäki toivoo, että viranomaisilla olisi paremmin resursseja seurata alaa nykyistä tarkemmin. Seurannan puuttuessa osa työnantajista on valinnut epärehellisen tien, josta nyt kärsivät myös asialliset toimijat.

– Olen itsekin ollut pöydässä, jossa työnantajaliittoon kuuluva isäntä sanoi, että koittakaa nyt valvoa työehtoja paremmin. Se oli rehellisen suomalaisen yrittäjän toive.

Keskusteluissa on nostettu esiin sekin puoli, miten tuottajille ei nyt makseta kunnon hintoja. Tämä on yksi osatekijä siinä kokonaisuudessa, miksi palkkataso alalla on niin alhainen.

– Jos työehtojen noudattamisen valvonta olisi tehokasta, se pakottaisi palkkoja nousemaan. Nyt ne, jotka eivät maksa oikeita palkkoja, saavat siitä merkittävää kustannushyötyä ja kilpailuetua rehellisiin toimijoihin nähden, Välimäki huomauttaa.