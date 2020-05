Antti Yrjönen

Vesa Vihriälän johtaman työryhmän asettivat keskustaministerit Katri Kulmuni ja Mika Lintilä.

Vaikuttaa paljon paremmalta kuin ehkä mitä moni pelkäsi, kuuluu kansanedustaja Jussi Saramon ensimmäinen arvio Vesa Vihriälän johtaman työryhmän raportista. Saramo kommentoi raporttia KU:lle perjantaina iltapäivällä muutama tunti sen julkistamisen jälkeen.

Perjantain julkisessa keskustelussa korostui raportin niin sanottu kipulista, jossa esitettiin mittavien julkisen talouden leikkausten aloittamista vuonna 2023. Saramo aloittaa sen sijaan perkaamisen raportin muista kohdista.

Raportissa mainitaan, että talouden elvyttämistä ei pidä aloittaa niin kauan kuin koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi tehdyt rajoitustoimet ovat voimassa. Sen sijaan raportissa peräänkuulutetaan suoria yritystukia.

”Olennaista ei ole velan nopea kasvu tai sen määrä. Pääasia on, mitä sillä saadaan.”

– Emme voi elvyttää, mutta meidän täytyy pitää yhteiskunnan rattaat pyörimässä. Itse olen puhunut letkuruokinnasta, mitä nämä herrat eivät käytä.

– Esimerkiksi suoria yritystukia on hyvä jakaa niin kauan kuin niiden fokus on työpaikkojen säästämisessä ja työllisten tukemisessa. Ei niin, että tuemme suorilla yritystuilla sitä, että voidaan maksaa osinkoja ulos, Saramo linjaa.

Suorat yritystuet olisi Saramon mukaan hyvä suunnata pienemmille yrityksille. Suuremmille yrityksille Saramo ei lähtisi suoria tukia myöntämään, vaan ne olisivat markkinaehtoisia eli valtio saisi omistusosuutta rahaa vastaan.

Toinenkin askel miellyttää

Saramo jakaa kiitosta myös raportin niin sanotulle toiselle askeleelle. Sillä tarkoitetaan tilannetta, kun epidemian hellitettyä yhteiskuntaa päästään avaamaan enemmän. Työryhmä esittää, että silloin taloutta pitää elvyttää useilla miljardeilla.

– Se on hyvä juttu. Muuten juutumme helposti lamavaihteeseen, ja se tulisi taloudellisestikin paljon kalliimmaksi. Puhumattakaan ihmisten syrjäytymisestä ja ison rakennetyöttömyyden syntymisestä.

Työryhmän näkemys, että elvytys tulee tehdä muun muassa infrapanostuksilla, saa tyytyväisen vastaanoton vasemmistoliiton ensimmäiseltä varapuheenjohtajalta.

– Puhutaan tiehankkeista, rakentamisesta, arvonlisäveron määräaikaisesta alennuksesta mutta ei yleisestä veroelvytyksestä, jota porvarihallitus teki finanssikriisissä.

Saramon mukaan elvytyspaketin mittaluokka ja kohdentaminen on sisällöltään samanlaista mitä vasemmistoliitto on pitänyt esillä.

Työryhmä esittää, että elvytys kannattaa tehdä velkarahalla, koska nykyisessä tilanteessa valtion omaisuuden myyntiä ei voi pitää järkevänä.

– Olennaista ei ole velan nopea kasvu tai sen määrä. Pääasia on, mitä sillä saadaan, ei onko se 10 vai 20 miljardia. Mikä on tilanne elvytyksen jälkeen? Tästäkin on helppo olla ryhmän kanssa samaa mieltä.

Katse listaamattomiin yrityksiin

Kun Saramo jatkaa tyytyväisenä raportin läpikäymistä, mieleen tulee 1990-luvun klassikkomainos: ”Ei tässä vielä kaikki!”

– Pitää kehua, että oppivelvollisuusiän nosto nostetaan tässä esiin. Oikeisto eduskunnassakin puhuu, kuinka se on kallis toimenpide. Oppivelvollisuus nähdään tässä tehokkaana investointina. Nyt jo joistain hallituspuolueista on vaadittu siitä luopumista. Minun mielestäni on hienoa, että siihenkin tässä tulee tukea.

Samalla tavalla Saramo kiittelee raportissa esitettyjä veronkorotustarpeita. Niissä painotetaan niiden suuntaamisen tärkeyttä niin, ettei niillä leikata taloudellista toimeliaisuutta. Esimerkiksi hyvätuloisille eläkeläisille suunnattua lisäveroa työryhmä ei esitä lakkautettavaksi.

Lisäksi sieltä löytyy yksi vasemmistoliiton lempiaihe.

– Vasemmistoliitto on pitänyt koko ajan esillä listaamattomien yritysten osinkoverohuojennuksen poistamista, se on yksi esimerkki. Se ei ole mittaluokaltaan riittävä, mutta mittaluokaltaan aika iso.

– Ja nimenomaan tyypillinen veronkorotus, joka ei haittaa taloutta. Se kannattaa ja pitää tehdä, jotta näitä koronan kustannuksia voidaan maksaa.

Vaikeitakin paikkoja tulee

Mutta lopuksi tullaan raportin vaikeaan paikkaan. Siinä esitetään mittavaa julkisen talouden leikkausohjelmaa, joka pitäisi aloittaa vuonna 2023. Työryhmä kutsuu sitä kipupaketiksi.

– Usein oikeiston ja joidenkin ekonomistien viesti on, että pitää satuttaa, jotta tulee vaikutuksia. Me lähdemme siitä, että itsetarkoituksellinen ihmisten satuttaminen ei ole olennaista. Mutta totta kai tulee väkisin toimenpiteitä, jotka eivät ole helppoja, Saramo myöntää.

Leikkauspuolen kanssa tulevat vasemmiston suurimmat ongelmat paperin kanssa, Saramo tiivistää.

– Toisaalta minusta tämä ei ole vielä ajankohtaista, kun kukaan ei tiedä, kuinka kauan kriisi kestää ja milloin toipuminen lähtee käyntiin. Toivon, että meidän hallituksemme ei lähde tappelemaan siitä, mitä mahdollisesti tehdään vuonna 2023 tai jopa seuraavan hallituskauden aikana.

– Tämä raportti antaa niin kovan tuen hallitusohjelmalle, hallituksen strategisille tavoitteille ja elvytykselle, että nyt pitäisi keskittyä siihen, miten se tehdään mahdollisimman hyvin. Jätetään tulevat tappelut, niitä varmasti tulee, mutta niiden aika ei ole nyt.

