Israelin korkein oikeus hyväksyi keskiviikkoiltana uuden keskustaoikeistolaisen hallituksen muodostamisen hylätessään sitä vastaan esitetyt kanteet. Hallituksen on vielä torstaina puoleenyöhön mennessä saatava parlamentin hyväksyntä.

Korkeimman oikeuden päätös näyttäisi ratkaisevan poliittisen umpikujan, joka alkoi Benjamin Netanjahun hallituksen hajottua joulukuussa 2018.

Kolmet parlamenttivaalit, viimeiset maaliskuussa, eivät tuoneet siihen selvyyttä, kun sen enempää Netanjahu kuin hänen päävastustajansakaan, entinen armeijan komentaja Benny Gantz eivät saaneet taakseen riittävää enemmistöä hallituksen muodostamiseen.

Gantz, joka oli kolmissa vaaleissa pitänyt tavoitteenaan Netanjahun syrjäyttämistä, käänsi kuitenkin takkinsa perustellen sitä koronakriisillä. Hän neuvotteli Netanjahun kanssa ohjelman hallitukselle, jonka toimikausi olisi kolme vuotta. Samalla hän näin hajotti kokoamansa Sininen ja valkoinen -vaaliliittoutuman.

Knessetin on hyväksyttävä hallitussopimus torstaina puoleenyöhön mennessä.

Netanjahu toimisi pääministerinä ensimmäiset puolitoista vuotta, Gantz taas varapääministerinä ja puolustusministerinä. Gantz johtaisi hallitusta toiset puolitoista vuotta.

Epäluuloisten liitto

Netanjahun henkilö on Israelin poliittisen kriisin ytimessä. Hän on politiikallaan ja toimintatavoillaan jakanut israelilaisen yhteiskunnan kahtia. Parhaillaan hän on syytettynä petoksesta, lahjusten vastaanottamisesta ja virka-aseman väärinkäytöstä.

Korkein oikeus joutui päättämään kanteista, joissa kyseenalaistettiin rikoksista syytettynä olevan valinta pääministeriksi. Tuomarit eivät nähneet siihen oikeudellista estettä. Korkein oikeus kuitenkin huomautti, ettei se väheksy Netanjahuun kohdistuvia syytteitä.

Oikeudelle oli kanneltu myös hallitussopimuksesta, joka lähinnä kirjaa hallituksessa noudatettavia menettelytapoja eikä sisällä hallituksen poliittisia tavoitteita. Ainut on Jordaninlaakson osien liittäminen Israelin valtioon.

Media on kuvannut ohjelmaa paperiksi, jolla keskenään epäluuloiset yrittävät estää toista turvautumasta kieroiluun ja vetämästä välistä. Monet arvioivat, ettei Gantz ehdi toimia pääministerinä, vaan Netanjahu hajottaa hallituksen sitä ennen.

Korkein oikeus piti hallitusohjelmaa oikeudellisesti ongelmallisena, mutta ei kuitenkaan nähnyt syytä puuttua siihen.

Hallituskumppanit täydensivät ohjelmaa poliittisilla tavoitteilla, joskin taistelu koronaepidemiaa vastaan säilyy keskeisenä.

Sopuisia aikoja tuskin edessä

Viime viikkoina on eri puolilla maata järjestetty mielenosoituksia hallitushanketta vastaan, suurimmat Tel Avivissa. Protestit tuskin kokonaan laantuvat hallituksen muodostamiseen.

Viime viikkoina on eri puolilla maata järjestetty mielenosoituksia hallitushanketta vastaan, suurimmat Tel Avivissa. Protestit tuskin kokonaan laantuvat hallituksen muodostamiseen.

Hallituksen takana on tuoreen arvion mukaan 72 edustajaa, joten sopimuksen hyväksyminen tuskin on uhattuna – ellei aika lopu kesken. Yhteensä edustajia on 120. Hallituksen on tarkoitus vannoa valansa 13. toukokuuta.

Benjamin Netanjahu astuu oikeuden eteen 24. toukokuuta. Hän kiistää syyllistyneensä rikoksiin.