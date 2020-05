Jussi Joentausta

Veronika Honkasalo kannattaa Finnairin tukipakettia, mutta näkee siinä ongelmia.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo haluaa ilmastoehtoja lentoyhtiö Finnairin koronatukeen. Honkasalo moittii hallitusta, että nyt Finnair on saamassa tukea ehdoitta.

– Vaikka tukipaketti on sinänsä kannatettava, on ongelmallista, että nyt tehdyt päätökset näyttävät sivuuttavan liiketoiminnan ilmastovaikutukset. Ilmastoehtoja on sisällytettävä vähintäänkin tuleviin elvytyspaketteihin, Honkasalo sanoo tiedotteessaan.

Honkasalo jätti asiasta torstaina toimenpidealoitteen eduskunnassa. Hän kiinnittää huomiota kansainväliseen tutkimukseen, jossa 230 ekonomistia listasi lentoyhtiöille ilman ilmastoehtoja annettavan tuen erittäin huonoksi elvytystoimenpiteeksi ilmaston ja pitkän aikavälin talousvaikutusten kannalta.

”Emme saa toistaa aiempien kriisien virheitä”

Honkasalo nostaa lisäksi esiin, että koronakriisi tulee laskemaan kasvihuonepäästöjä lyhyellä aikavälillä, mutta ilmastokriisiä se ei ratkaise. Kriisin jälkeisillä elvytystoimilla on siinä merkittävä rooli. Honkasalon mukaan vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen maailmantaloutta elvytettiin hyvin hiili-intensiivisesti.

– Emme saa toistaa aiempien kriisien virheitä. Nyt tehtävät tukitoimet eivät voi johtaa paluuseen totuttuihin toimintamalleihin, vaan toimien täytyy uudistaa yhteiskuntaa siten, että se kykenee vastaamaan paremmin myös tuleviin kriiseihin. Tämä koskee myös lentoliikenteen tukiehtoja.

ILMOITUS

Ranskassa lentoyhtiö Air Francen tukipakettiin on esitetty kotimaan lentojen karsimista. Honkasalo sanoo, että vastaava olisi mahdollista myös Suomessa.

– Finnairille asetettavien tukiehtojen ei pidä vaarantaa strategisesti tärkeitä lentoyhteyksiä, mutta ehtojen on sitoutettava yhtiö vähentämään liiketoimintansa bruttopäästöjä tehokkaammin. On kyseenalaista, miksi Suomessa valtionyhtiö ylläpitää kotimaan lentoja sellaisilla reittiväleillä, joilla junamatkan pituus on kohtuullinen, Honkasalo kysyy.

Suomen valtio omistaa Finnairin osakkeista noin 55,8 prosenttia.