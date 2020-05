Lehtikuva/Emmi Korhonen

Esitys annetaan eduskunnalle vielä tällä viikolla.

Hallitus tukee koronaepidemian vuoksi suljettuja ravintoloita noin 123 miljoonan euron arvoisella tukipaketilla, työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi keskiviikkoiltana. Kaksiosaisen tuen ensimmäinen osa auttaa työllistämään ja toinen kohdistuu juokseviin kustannuksiin.

Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat suljettiin asiakkailta koko maassa 4. huhtikuuta ja ne on pidettävä kiinni toukokuun loppuun asti. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään rajoitusten vaikutuksia.

– Koronakriisin vaikutukset ravintola- ja kahvilayrittäjien liiketoiminnalle ovat olleet huomattavan ankarat, eivätkä tähänastiset tukimuodot tai muut valmistellut vaikutuksia lieventävät toimenpiteet riitä täyttämään eduskunnan edellytyksiä. Näistä syistä olemme valmistelleet ravintola-alalle tukimallin, Haatainen perusteli illalla.

Työntekijätuen määrä on tuhat euroa työntekijää kohden. Tuen edellytyksenä on, että työntekijälle maksettu palkkasumma kolmen kuukauden ajalta rajoituksen päättymisen jälkeen on yhteensä vähintään 2 500 euroa. Tuki myönnetään hakemuksesta, ja sitä voidaan myöntää yritykselle enimmillään 800 henkilöstä.

Työllistämistuen osuus tukipaketista on 40 miljoonaa euroa, jos 40 000 työntekijää työllistyy uudelleen.

Juoksevia kustannuksia kattava tuki määräytyy sen perusteella, kuinka paljon yrityksen myynti on pienentynyt huhtikuussa verrattuna tammi–helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Hyvitys myönnetään pääosin ilman hakemuksia kahdessa erässä, joista toinen on tarkoitus maksaa mahdollisimman pian. Automaattisesti maksettavan tuen pohjana ovat Verohallinnolta saatavat arvonlisäverotiedot.

Juoksevien kulujen tukemiseen on varattu 83 miljoonaa euroa.

Haataisen mukaan ravintolatuen pykäliä viilataan yhä. Tavoite on antaa esitys torstaina, mutta se voi siirtyä perjantaille.

Hallituksen tavoitteena on, että laki ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä tulisi voimaan mahdollisimman pian.

MaRa: Ei riitä



Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry pitää tukisummaa liian pienenä. Ravitsemisliikkeiden myynti huhti–toukokuussa 2019 oli noin miljardi euroa. Hallituksen esittämä korvaus on vain 12 prosenttia siitä, järjestö moittii.

MaRa vaatii eduskuntaa nostamaan tuen 350 miljoonaan euroon.

– 120 miljoonaa euroa ei ole kohtuullinen korvaus ravintoloille. Perusteluna määrän pienuudelle on esitetty sitä, että muutkin toimialat ovat kärsineet. Koronaviruksen talouskatastrofin suurimmat kärsijät ovat olleet kiistatta ravintolat, hotellit, kylpylät, kongressikeskukset ja monet muut matkailualan yritykset, joista suurimmalla osalla on myös ravintolatoimintaa, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

– Muiden suurten ja paljon työntekijöitä työllistävien toimialojen myynnin menetys ei yllä lähellekään näiden toimialojen menetyksiä. Matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat menettäneet myynnistään yli 90 prosenttia, ja myynnin menetykset ovat aiheutuneet julkisen vallan päättämistä sulkemis-, kokoontumis- ja liikkumisrajoituksista.

Ravitsemispalvelut työllistävät työvoimatutkimuksen mukaan välittömästi noin 81 000 henkeä ja lisäksi välillisesti noin 36 000 henkeä.

PAM: Hyvä, mutta lisätukeen valmistauduttava



Palvelualojen ammattiliitto PAM antaa tukipäätökselle kiitosta.

– Hallitus on pyrkinyt tekemään huolellista työtä ja olemme kiitollisia, että tuki vihdoin saadaan käyttöön, sillä se on alan kannalta välttämätön. Toivomme tuen lopullisen toimeenpanon tapahtuvan ripeästi ja ongelmitta, kommentoi PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

– Toivottavasti tämä viikkojen odottelu ei ole vielä ennättänyt aiheuttamaan alalle konkursseja, vaan viiveestä huolimatta tuki tavoittaa nyt kaikki sitä tarvitsevat. Hallituksen on kuitenkin valmistauduttava myös siihen, ettei tuki tällaisenaan välttämättä riitä, jos hakijoiden määrä ja kulut kasvavat arvioitua suuremmaksi, jolloin ala tulee tarvitsemaan lisää tukea, Rönni-Sällinen jatkaa.