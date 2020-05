Lehtikuva/Huoltovarmuuskeskus

Hallitus toisti jälleen kerran, että se ei pyri laumasuojaan koronakriisissä ja epidemian varma tukahduttaminen ei ole mahdollista.

Oppositio peräsi keskiviikkona hallitukselta kantaa suojamaskien käytön pakollisuuteen tai ainakin suositukseen julkisilla paikoilla koronakriisissä. Monissa EU-maissa on maskipakko tai -suositus.

Hallitus on teettämässä asiasta selvitystä. Sen arvioidaan valmistuvan yli kuukauden kuluttua kesäkuun loppupuolella.

Oppositiossa pidettiin käsittämättömänä, että asiaa ylipäänsä selvitetään ja vielä niin pitkään.

– Selvityksiä on jo tehty muualla maailmassa ja ilman tutkimustakin on selvää, että laajasti käytettynä maskien käyttö vähentää merkittävästi taudin tarttumista ja tutkimusten mukaan se vaikuttaa merkittävästi taudin kulkuun ja sen mahdolliseen toiseen aaltoon, sanoi Sari Tanus (kd.).

– Hallitus asiantuntijoineen on vääntäytynyt monenlaisiin akrobaattisiin suorituksiin keksiessään, miksi juuri suomalaisten kohdalla maskeista ei olisi hyötyä ja miksi me emme osaisi niitä käyttää. Tosiasia on, että maskeja ei ole riittävästi edes hoitohenkilökunnalle, joten niitä ei uskalleta suositella kansalaisillekaan, väitti Riikka Purra (ps.).

Pääministeri Sanna Marin vastasi arvosteluun, että hänen tietääkseen yksikään pohjoismaa ei ole antanut maskisuositusta.

– Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että ihmiset eivät saisi käyttää suojaimia tai maskeja. Totta kai saa, ei sitä valtio kiellä, mutta me emme sitä suosita, koska kankaisten kasvomaskien hyödyistä ja haitoista ei ole kiistatonta tietoa. Siitä on esitetty ristiriitaisia arvioita ja sen vuoksi me haluamme tämän selvityksen teettää nimenomaan kankaisiin kasvomaskeihin liittyen.

Marinin mukaan kirurgisista kasvomaskeista olisi ehdottomasti hyötyä, mutta niitä tarvittaisiin jopa 15 miljoonaa päivässä.

– Olisi hallitukselta täysin vastuutonta tilanteessa, jossa meillä ei tällaisia määriä ole, antaa tällainen suositus kansalaisille.

”Laumasuoja ei edes mahdollinen”



Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit vaativat myös koronaepidemian tukahduttamista. Kokoomuksen Heikki Vestman taas syytti ministereiden Aino-Kaisa Pekosen ja Krista Kiurun haluavan edistää laumasuojastrategiaa ja hallituksen siis haluavan taudin leviämistä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru vastasi ykskantaan, että hän ja Pekonen eivät tavoittele laumasuojaa.

– Suomen olosuhteissa se ei olisi edes mahdollista. Euroopassa käydään jatkuvaa asiantuntijoiden debattia siitä, syntyykö koronaviruksesta edes laumasuojaa, immuniteettia, ja jos syntyy, kuinka pitkään ja minkälaista.

Taudin tukahduttamisesta pääministeri Sanna Marin sanoi, että se olisi mahdollista Suomessa tehdä.

– Jos menisimme paljon kovempiin toimenpiteisiin kuin nyt on nähty, voisimme varmasti Suomesta tämän taudin hävittää. Mutta hyödyttäisikö se mitään? Suomen kansalaisilla on aina oikeus lähteä ja palata Suomeen. Tauti voisi sitä kautta tulla takaisin. Yhtälailla tavara- ja rahtiliikenne kulkevat.

– En usko tämänkään salin tahdon olevan, että me sulkisimme yhteiskunnan hyvin pitkäksi aikaa, jopa vuosiksi niin, että tänne ei tautia missään olosuhteissa tulisi. En pidä sitä järkevänä. Sen takia me kuljemme kultaista keskitietä. Pikkuhiljaa hallitusti avaamme ja samaan aikaan tarkasti seuraamme ja tarvittaessa korjaamme linjaamme.