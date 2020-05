Lehtikuva/Roni Rekomaa

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni saa elokuussa vetoomuksen, jonka mukaan luonnon ja ilmaston on oltava elvytystoimien ydintä.

Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) vaatii tänään julkaisemassaan vetoomuksessa, ettei luonnon tuhoamista voida enää rahoittaa yhteisistä varoista, edes koronakriisin varjolla.

Vetoomus on tarkoitus luovuttaa valtiovarainministeri Katri Kulmunille elokuussa.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen eivät ole pysähtyneet koronaviruskriisin aikana. On todisteita siitä, että nimenomaan luonnon monimuotoisuuden väheneminen on tämän ja aiempienkin vastaavien tartuntatautien merkittävä taustatekijä. Vielä vakavampien pandemioiden välttämiseksi on tartuttava toimiin, joilla luonnon köyhtyminen ja ilmaston kuumeneminen pysähtyvät.

Luonnonsuojeluliiton puheenjohtajan Harri Höltän mukaan koronakriisin vuoksi tehtävä talouden elvytys on mahdollisuus ohjata yhteiskuntaa kestävään suuntaan.

– Luonnon ja ilmaston on oltava elvytystoimien ydintä, mikäli haluamme ennaltaehkäistä tulevia pandemioita ja pitää kiinni hallitusohjelman ympäristötavoitteista.

Sanna Marinin hallitus on sitoutunut fossiilivapaan hyvinvointivaltion rakentamiseen. SLL:n mukaan tavoitetta voidaan edistää suuntaamalla elvytysrahat oikein. Liiton vetoomuksessa esitetään kolme ohjetta, joita noudattamalla talouden elvytys tapahtuu ympäristön ehdoilla.

Ensimmäinen on, että elvytysrahoitus suunnataan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ilmastokriisiin sopeutumiseen, ympäristönsuojelun parantamiseen ja luonnonsuojeluun. Rahoituskohteet eivät saa aiheuttaa haittaa ympäristölle.

Toiseksi mahdollisen valtiontuen suuryrityksille on oltava ehdollista. Tuen vastineeksi yhtiöiden on sitouduttava tieteenmukaisiin ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteisiin, niiden uskottavaan toteutukseen sekä yritysvastuun kantamiseen hyvinvointivaltion turvaamiseksi.

Kolmannen ehdon mukaan ympäristölle haitallisista tuista luopumiseksi on tehtävä suunnitelma. Kun koronaviruksen akuutti vaihe on ohi, esimerkiksi turpeen verotuesta ja lentokerosiinin verottomuudesta on luovuttava.

”Avointen shekkien aika on ohi”



– Nyt on vauhditettava investointeja uusiutuvaan energiaan, kestävään liikkumiseen, energiatehokkaaseen asumiseen sekä virkistys- ja luonnonsuojelualueisiin, Hölttä tiivistää.

Koronakriisin vuoksi useat fossiilisista polttoaineista riippuvaiset yhtiöt, kuten Finnair, ovat vaatineet valtiolta satojen miljoonien eurojen tukia. Höltän mukaan rahaa ei pidä jakaa ilman ehtoja.

– Yhteisiä varoja ei tule enää ohjata luonnon tuhoamiseen, vaan niillä tulisi ensisijaisesti auttaa ihmisiä. Mikäli suuryhtiöille myönnetään tukia, niiden tulisi olla riippuvaisia uusista, tieteenmukaisista ilmasto- ja monimuotoisuussitoumuksista sekä niiden uskottavasta toteutuksesta. Avointen shekkien aika on ohi.

Hallituksen on tarkoitus vielä tänä vuonna karsia ympäristölle haitallisia tukia sekä uusia energiaverotusta. Luonnonsuojeluliiton mielestä koronan vuoksi ei pidä takertua vanhaan, vaan rakentaa rohkeasti uutta ja korjata nykyisen järjestelmän valuvikoja.

Hölttä vaatii, että ympäristölle haitallisista tuista luopumiseksi tehdään suunnitelma.

– Syksyn budjettiriihen yhteydessä on luovuttava esimerkiksi turpeen verotuesta ja lentokerosiinin verottomuudesta.