Lehtikuva/Valerie Macon

Amazonin työntekijät ovat protestoineet, koska he kokevat jääneensä suojattomiksi koronakriisissä. Protestien järjestäjät on erotettu.

Kiistellyn Amazon-yhtiön varajohtaja Tim Bray ilmoitti maanantaina eroavansa ”tyrmistyneenä” siitä, että yhtiö erotti työoloista valittaneet työntekijät.

Nettimyyntifirma Amazonin varastotyöntekijät ovat koronaepidemian aikana valittaneet riittämättömistä suojautumismahdollisuuksista.

Viime perjantaina eli vapunpäivänä Amazonin työntekijät kautta Yhdysvaltain järjestivät protestin, jossa he ilmoittautuivat sairaiksi eivätkä tulleet töihin. Työntekijöiden mukaan yhtiö ei myönnä heille palkallisia sairauslomia, ei tarjoa riittävästi kasvomaskeja eikä ole toteuttanut lupaamiaan säännöllisiä kuumeenmittauksia.

Brayn mukaan yhtiössä luodaan pelon ilmapiiriä.

Kymmenet Amazonin varastoilla työskentelevät ovat kevään aikana sairastuneet koronaan. Arvostelijat on tylysti erotettu, varsinaisten varastotyöntekijöiden ohella huhtikuussa erotettiin kaksi suunnitteluportaan työntekijää, jotka arvostelivat varastotyöntekijöiden kohtelua.

Perjantain protestin välittömänä aiheena oli se, että yhtiö lopetti käytännön, jossa se salli palkattoman poissaolon koronatartuntaa pelkääville työntekijöille.

ILMOITUS

Pelon ilmapiiri

Bray kirjoitti blogissaan, että jatkaminen yhtiössä olisi tarkoittanut sitä, että hän hyväksyy halveksimansa toimintatavat. Bray kertoi edenneensä aluksi ilman julkisuutta yhtiön sisäistä reittiä, mutta koska hänen mielipidettään erottamisista ei kuunneltu, hän päätti erota.

Kitkerässä tekstissään Bray kirjoitti, että protestin järjestäjien erottaminen oli ”kananpaskaa” ja tarkoitettu luomaan pelon ilmapiiriä.

Tim Bray kirjoitti, että hänen erossaan ei ole kyse pelkästään yhtiön toiminnasta koronakriisissä, vaan laajemmin siitä, miten Amazon kohtelee työntekijöitään.

”Kyse ei ole kuitenkaan vain Amazonista, vaan siitä, miten 21. vuosisadan kapitalismia toteutetaan”, hän jatkoi.

Viime vuonna Tim Bray allekirjoitti yhtiön sisäisen vetoomuksen, jossa vaadittiin Amazonilta ilmastotoimia. Kanadalaissyntyinen Bray on myös osallistunut Trans Mountain -öljyputken vastaisiin mielenosoituksiin Kanadassa.

Maailman rikkain

Amazon on perustellut erottamisiaan sillä, että erotetut ovat ”levittäneet vääriä väitteitä yhtiöstä”.

Amazonin pääjohtaja Jeff Bezos on maailman rikkain ihminen. Koronakriisin aikana yhtiön voitot ovat kasvaneet, koska tavaroiden kotiin tilaaminen on lisääntynyt. Tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Amazon teki 33 miljoonaa dollaria voittoa tunnissa. Bezosin henkilökohtainen omaisuus on kasvanut koronan aikana 13 miljardilla dollarilla 145 miljardiin dollariin.

Amazon on tunnettu muun muassa verojen välttelystä sekä työntekijöiden järjestäytymisoikeuden vastustamisesta.

Yhtiö on joutunut sallimaan järjestäytymiseen varastollaan Ranskassa. Oikeusistuin määräsi siellä huhtikuussa, ettei yhtiö saa toimittaa muita kuin välttämättömiä tuotteita ennen kuin sen työolot on saatu selvitettyä.

Jeff Bezos on viime aikoina joutunut myös Yhdysvaltain äärioikeiston hampaisiin. Tähän on syynä se, että hän omistaa liberaalin Washington Post -sanomalehden, joka usein arvostelee presidentti Donald Trumpia.