IPS/Rafiqul Islam

Malesiaan on meritse kuljetettu tuhansia rohingyoita.

Rohingya-tyttö Mukarrama, 16, eli vanhempiensa kanssa pakolaisena Kutupalongin leirissä Bangladeshin Cox’s Bazarissa, kun häntä alettiin puhelimessa kosiskella avioon Malesiaan. Tyttö ei arvannut, että Jubairiksi esittäytynyt rohingya-mies kuului ihmiskauppasyndikaattiin.

Mukarraman perhe asui alkeellisessa yhden huoneen rinnehökkelissä, jota monsuuniaikojen maanvyöryt alati uhkasivat. Vanhempien oli helppo antaa liitolle siunauksensa.

– Avioiduin mieheni kanssa puhelimessa vuosi sitten, Mukarrama sanoo Ukhiyan poliisiasemalla Cox’s Bazarissa.

Malesialaisilla ihmiskauppiailla on yhteistyökumppaneita pakolaisten parissa.

Mukarraman matka päättyi jo rannalle Bangladeshissa, ja nyt hän odottaa poliisiasemalla pääsyä takaisin leiriin.

Tyttö selittää, miten avioliiton solmimisen jälkeen kului vuosi, kunnes Jubair soitti ja kertoi, että matka alkaisi seuraavana päivänä. Seuraavana aamuna Mukarramalle soitettiin ja häntä kehotettiin tulemaan leirin portille, jossa odotti taksi sekä kaksi muuta rohingya-tyttöä ja nuorukaista.

– Meidät vietiin viidakkoon Cox’s Bazarin rannikolle. Tarkoitus oli lähettää meidät puuveneellä meren yli Malesiaan. Välittäjät olivat keränneet väkeä viidakkoon, mutta juuri ennen kuin nousimme veneeseen, poliisit tulivat, Mukarrama kertoo.

Tyttö oli onnekas. Häntä ei pahoinpidelty ja raiskattu jo ennen veneeseen astumista, kuten monia kohtalotovereitaan. Bangladeshilainen rikosreportteri Mahmudul Haque Babul kertoo, ettei kaltoinkohtelu suinkaan pääty Malesiaan pääsyyn.

– Kun rohingyat ovat päässeet Malesiaan, ihmiskauppiaat vaativat Bangladeshiin jääneiltä perheenjäseniltä suuria lunnaita. Jos lunnaita ei makseta, naiset myydään edelleen prostituutioon, Babul selittää.

Poliisilla mahdoton tehtävä

Mukarrama ei päässyt matkaan, mutta tuhannet muut rohingyat ovat taittaneet 2 500 kilometrin merimatkan Malesiaan. Määrästä ei ole tilastotietoa, mutta paikallisen, nimettömänä pysyttelevän rikostoimittajan mukaan rohingya-leireistä kuljetetaan Malesiaan epävirallisia reittejä myöten noin 1 500–2 000 ihmistä joka kuukausi. Malesialaisilla ihmiskauppiailla on yhteistyökumppaneita pakolaisten parissa.

– He etsivät sieviä rohingya-tyttöjä, jotka voidaan houkutella Malesiaan avioliitto- tai työlupauksilla, Ukhiyan poliisilaitoksen komisario Nurum Islam Majumder kertoo.

Majumderin mukaan Ukhiyan poliisilaitos on tutkinut vuoden 2020 aikana viittä ihmiskauppaan liittyvää tapausta. Poliisilla on mahdoton tehtävä.

– Jos rohingya-leirien ympärille ei rakenneta vahvoja aitoja, lainvalvojien on erittäin vaikea estää ihmiskauppaa täällä. Leireillä on pakolaisia yli miljoona, mutta vain 300–400 poliisia, joten on aivan mahdotonta valvoa kaikkia, Majumder sanoo.

