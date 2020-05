Suomi on tähän asti onnistunut koronaviruksen torjunnassa. Alku meni suunnitelmien mukaan, kun tartunnan saaneet saatiin kartoitettua, eristettyä ja hoidettua ilman, että muidenkin piti eristäytyä.

Kun hiihtolomalaisten mukana sairastuneita tuli enemmän kuin pystyttiin käsittelemään, ehdittiin kaikkia koskevat rajoitukset asettaa ajallaan. Rajoitukset ovat toimineet ja tehohoidon sekä testaamisen kapasiteetti saatu moninkertaistettua.

Vaikka Suomi on onnistunut hyvin, ovat julkisuutta hallinneet virheet lentokenttäyhtiö Finaviassa, Huoltovarmuuskeskuksessa ja Sosiaali- ja terveysministeriössä, joita on julkisuudessa yritetty kaataa ministereiden niskoille.

Hallinnolle on ollut hankalaa muuttua kriisiorganisaatioksi, jonka pitäisi osata toimia nopeasti. Onneksi hallitus päätti keskittyä olemassa olevien vastuiden selkiyttämiseen, eikä lähtenyt luomaan vielä yhtä hallintorakennetta muiden päälle tasavallan presidentin sitä esitettyä.

Valitettavasti kauneusvirheiden lisäksi on tehty yksi isompi poliittinenkin virhe, kun puolueet yksimielisesti päättivät tukea yrityksiä siihen soveltumattomilla järjestelmillä Business Finlandissa ja Ely-keskuksissa.

ILMOITUS

Virheen myöntämisen ja korjaamisen luulisi olevan helppoa, koska se oli kaikkien yhteinen. Oppositiosta kokoomus jopa esitti tuen omana ansionaan ja perussuomalaiset esitti kehittämistukiin vielä 300 miljoonaa hallitusta enemmän.

Julkisuudessa on kerrottu toinen toistaan hullummista tukipäätöksistä. Vaikka suurin osa jaettavista tuista toivottavasti kohdentuu järkevään yritysten kehittämiseen, eivät tällaiset tuet toimi koronakriisiin joutuneiden yritysten auttamisessa. Kehittäminen on hyvä asia, mutta nyt tarvitaan tukea akuuttiin kassavajeeseen.

Jotta Suomi selviäisi jatkossakin hyvin, on tuet suunnattava työpaikkojen säilyttämiseen ja lisäämiseen. On tuettava Suomessa työllistäviä ja tänne veronsa maksavia yrityksiä. Isommille yhtiöille rahaa on annettava vain omistusta vastaan, verorahoilla ei pidä rahoittaa nykyisiä tai tulevia osinkoja.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton 1. varapuheenjohtaja ja kansanedustaja.