Meksikolainen zapoteekkinainen Rosa Manzano asettelee puupalikat huolellisesti isoon iglun muotoiseen saviuuniin. Puuta poltetaan seitsemän päivää, jotta siitä syntyy lämpöarvoltaan korkeaa puuhiiltä.

– Metsässämme kasvaa tammea, jota aiemmin myytiin vain polttopuuksi ja jolla siksi oli vain vähän arvoa. Mutta sitten me naiset järjestäydyimme ja aloitimme tämän hankkeen, Manzano taustoittaa.

Hän kuuluu naispuolisten hiilentuottajien järjestöön, jonka zapoteekinkielinen nimi on Ka Niulas Yanni eli aktiiviset naiset. Sen perustivat vuonna 2017 kymmenen naista ja kaksi miestä alle viidensadan hengen zapoteekkikylässä San Juan Evangelista Analcossa. Kylä sijaitsee Oaxacan osavaltion ylängöllä.

Oaxacan osavaltiossa 49 prosenttia asukkaista käyttää puuhiiltä ruuanlaittoon.

Kansallisen metsäkomission tuella naiset rakensivat seitsemän uunia ja varastorakennuksen yhteisön kaatamille puille. Vuonna 2013 alkaneen kymmenvuotissuunnitelman mukaan yhteisö saa ottaa metsästä 1 500 kuutiometriä tammipuuta vuosittain. Hiileksi polttamisen lisäksi puusta tehdään huonekaluja sekä myydään puutavarana.

– Me teemme lujasti töitä, koska hiilelle on kysyntää. Mutta edelläkävijän osa on vaativa, Manzano huokaa.

Manzanon työpäivä hiilenpolttajana alkaa hyvin varhain aamulla ja päättyy iltapäivällä. Sen jälkeen hän työskentelee yhteisön omistaman ekoturismikohteen ravintolassa. Kotona odottavat aviomies ja lapsi.

Työtä, jolla on tulevaisuus

Meksikon tilastokeskuksen mukaan maan 130 miljoonasta asukkaasta noin 19 miljoonaa käyttää kiinteitä polttoaineita ruuanlaittoon ja heistä puuhiiltä käyttää 11 prosenttia. Oaxacan osavaltiossa prosenttiluku on merkittävästi korkeampi, 49 prosenttia.

San Juan Evangelista Analcon hiilenpolttajat haluavat pitää hyvää huolta metsästä, edistää itsensä työllistämistä sekä vahvistaa järjestöään ja sitä kautta yhteisöään.

– Yritämme ansaita elantomme, ja tiedämme, että tällä työllä on tulevaisuus. Olemme järjestäytyneet, sillä naisena on muuten vaikeaa toimia yhteiskunnassa, Manzano sanoo.

Työn tulevaisuuden näkymiä tukee sekin, että muiden oaxacalaisten yhteisöomisteisten yhtiöiden tavoin ryhmä tarjoaa tuotteitaan netissä.

Meksikon presidentti Andrés Manuel López Obrador suhtautuu fossiilisiin polttoaineisiin hyvin myönteisesti, mutta jotkut epäilevät, ettei virallinen Meksiko siltikään tue Rosa Manzanon ryhmän kaltaista toimintaa. Manzano kollegoineen kuitenkin uskoo, että heidän tuottamansa hiili löytää jatkossakin tiensä meksikolaisiin keittiöihin.

