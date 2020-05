Työväen ja kevään juhlaa vietetään tänä vuonna poikkeuksellisissa tunnelmissa, kun yli 10 hengen kokoontumisten kielto jatkuu ja tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla pyydetään välttämään. Perinteinen vappumarssi on hieno työväenliikkeen voimanosoitus, mutta joukkokokoontumisten sijasta yhteyttä ystäviin ja tovereihin on nyt syytä pitää virtuaalisesti.

Kuten aina ennenkin monilla myyjillä, siivoojilla ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöillä vappu menee töissä. Epidemia on tehnyt aivan eri tavalla näkyväksi sen, ketkä yhteiskuntaamme viime kädessä kannattelevat. On ymmärrettävää, että näillä aloilla vastuun vaaditaan näkyvän ennen pitkää myös palkkauksessa.

Epidemian myötä moni ihminen on menettänyt työnsä ja kamppailee toimeentulonsa kanssa. Hallituksen tavoitteena on ollut se, että irtisanomisia ja konkursseja nähtäisiin mahdollisimman vähän, ja että välttämättömissä tapauksissa työntekijöitä irtisanomisen sijasta lomautettaisiin. Nyt on tärkeää, että mahdollisimman moni pääsee palaamaan työhönsä akuuteimman kriisin jälkeen, ja että riittävä toimeentulo turvataan myös työttömille.

Politiikan puolella ja ministeriöissä vappu on työntäyteinen. Valtiosihteeri Hetemäen johtama valmisteluryhmä tekee 1.5.2020 mennessä suunnitelman rajoitustoimenpiteistä irtaantumiseksi ja siirtymiseksi kohti taudin etenemisen hillinnän seuraavaa vaihetta. Hallitus neuvottelee asiasta 3.5.2020. Toivomme varmasti kaikki, että elämä normalisoituu mahdollisimman nopeasti. Hallitus tekee tarvittavat ratkaisut kuitenkin asiantuntijatietoon perustuen.

Työväenliikkeen suurin saavutus, pohjoismainen hyvinvointivaltio osoittaa voimansa myös kriisin hetkellä. Meidän edellytyksemme selvitä epidemian taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista ovat huomattavasti paremmat kuin niissä maissa, joissa kriisiajan toimeentulo ja palveluiden saatavuus ovat kiinni omasta tai vanhempien varallisuudesta. Tästä on pidettävä kiinni ja leikkauslistojen sijasta hyvinvointivaltio on 2020-luvulla uudistettava entistä vahvemmaksi.

Rakkaat ihmiset, rauhallista mutta iloista työväen juhlaa!

Kirjoittaja on sosiaali- ja terveysministeri.