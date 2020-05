Olen seurannut järkyttyneenä, kuinka Business Finland on jaellut satatonnisia kuin karamelleja. Osa pörssiyhtiöistä viis veisaa ammattijärjestöjen puheenjohtajien vetoomuksesta, johon jopa presidentti Niinistö varovaisella tavallaan yhtyi, ettei osinkoja tänä keväänä jaettaisi.

Jos yhtiössä on yt-neuvottelut ja ihmisiä irtisanotaan, ja etenkin, jos yhtiö saa valtion tukea, potkii pahasti oikeustajuani vastaan, että osingot jaetaan tavalliseen tapaan, jopa isompina kuin aiemmin.

Hoitajille taas ei rahaa näytä löytyvän palkankorotuksiin, mutta Finlandia-talo valaistaan siniseksi joka ilta kunnioittamaan hoitajia ja muita kriittisten alojen työntekijöitä. Voisimmekohan valaista jonkun rakennuksen ja korvata sillä johtajien jättibonukset? Jos ei, voisiko joku neuvoa hoitajia ja meitä muita, miten tuo sininen valo vaihdetaan euroiksi laskujenmaksua varten?

Moni on joutunut lomautetuksi, moni on menettänyt työpaikkansa. Me loputkin elämme epävarmuudessa, mitä tuleman pitää. Työttömyyskassat ovat ruuhkautunet, ja Kelalle tulee toimeentulo- ja asumistukihakemuksia varmasti enemmän kuin koskaan ennen.

Voi kunpa vasemmistoliiton ajama perustulo olisi jo käytössä! Kukaan ei jäisi täysin tyhjän päälle, kaikilla olisi edes joku turva elämiseensä ilman, että tarvitsee hakea todistuksia ja lausuntoja ja toimittaa liitteitä ja odottaa päätöksiä tuistaan. Nyt, kun on tehty muitakin suuria ja mullistavia lakiuudistuksia, on aika ajaa läpi myös perustulo.

ILMOITUS

Toivon, että tämä kriisi on saanut kaikki näkemään, että työttömyys voi iskeä kuin salama kirkkaalta taivaalta. Toivon, että pystytään tuntemaan myötätuntoa kanssaihmistä kohtaan ja ymmärtämään, ettei työttömyys tai muu vaikea tilanne elämässä ole esimerkiksi irtisanotun omaa syytä. Toivon, että löytyy halu auttaa ja tukea toisiamme, myös tämän kriisin jälkeen.

Me nousemme. Suomi nousee. Hyvää vappua kaikille!

Kirjoittaja on myyjä ja luottamusmies.