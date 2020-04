Ilo otetaan nyt irti siitä mistä voidaan. Virtuaalivappuna puheet kuunnellaan kotisohvalta ja työväenlaulut läppäriltä. Vasemmiston vapussa esiintyy mm. Litku Klemetti.

Marssiminen, yhteislaulutilaisuudet ja maljojen kohottelu porukalla ovat tänä vappuna pannassa. Yhteishenkeä ja vapputunnelmaa viritellään kuitenkin verkossa.

Sillivoileivät, munkit ja sima eivät ole kiellettyjen asioiden joukossa, eivät liioin ilmapallot ja serpentiini. Niistä voi nauttia lämpimissä sisätiloissa vappupuheita kuunnellen.

Vasemmiston vappulähetys alkaa Vasemmistoliiton Facebook-sivulla ja YouTube-kanavalla vapunpäivänä 1.5. klo 12.

Vappupuheen pitää livenä vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson. Juhlassa on mukana myös kansanedustajien tervehdyksiä.

Vappulähetyksen musiikista vastaavat Litku Klemetti, Paleface ja Aino & Miihkali, nouseva artisti Lyyti sekä Koiton Laulu.

ILMOITUS

Eri kaupunkien vasemmistoryhmät järjestävät myös omia virtuaalisia vapputapahtumiaan. Koosteen niistä löydät täältä.

SAK:n suora virtuaalilähetys alkaa Facebookissa 1. toukokuuta kello 13.30. Puoli tuntia kestävässä tapahtumassa vappupuheen pitää muun muassa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Musiikista vastaa Punatähdet-yhtye.

Työväenlaulujen ystävälle on koko vapun ajan tarjolla lauluvideoita Monna Kamun ja Jarno Julkusen johdolla. Laulu ottaa kantaa -projektin videoiden kanssa voi laulaa yhdessä Videot on tekstitetty, joten lauluun on helppo yhtyä. Katsottavissa koko vappuviikonlopun ajan hankkeen Youtube-kanavalla sekä Facebookissa.

Musiikki tekee monen vapun ja kotivappua tahdittamaan voi laittaa soimaan Vasemmistonuorten laatiman Spotify-soittolistan.

Kappaleiden kirjo ulottuu Kom-teatterin punaisista klassikoista Erika Vikmanin Cicciolinaan ja Agit-Propista Ariana Grandeen.