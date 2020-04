Lehtikuva/Vesa Moilanen

Tartuntaketjujen jäljittäminen ei ole uusi asia suomalaisessa terveydenhuollossa. Koronan takia resursseja on kuitenkin jouduttu siirtämään muista terveydenalan toimista.

Koronaviruksen jäljittäminen on kuulunut suomalaisen terveydenhuollon osaamiseen nyt kahden kuukauden ajan. Tartuntatautien jäljittäminen ei ole kuitenkaan koronan myötä ollut uusi oivallus. Sitä on tehty jo kauan.

Vastaavaa jäljitysoperaatiota ei ole aiemmin suomalaisen terveydenhuollon historian aikana silti nähty.

– Epidemian vaihe on eri puolilla Suomea todella eriluonteinen. Me tarkkailemme jatkuvasti tilannetta ja keräämme kokonaiskuvaa viruksen kehittymisestä, mutta nyt näyttäisi siltä, että sen leviäminen on hidastunut. Ohjeistamme terveydenhuoltoa sitä mukaa, kun uutta tietoa on saatavilla, kertoo Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen epidemiologi Jussi Sane.

Epidemiologia on terveys- ja lääketieteen ala, jossa tutkitaan terveyteen liittyvien asioiden yhteyksiä ja syitä väestötasolla. Kansankielisesti epidemiologiaa voidaan kutsua väestöterveystieteeksi.

– THL toimii tällä hetkellä asiantuntijaroolissa koronaviruksen kartoittamisessa ja tutkimisessa. Sairaanhoitopiireillä ja kunnilla on koronan aikana keskeinen rooli. Jokaisessa kunnassa on tartuntataudeista vastaava lääkäri, joka on toimivaltainen viranomainen. Hän on se ihminen, jolla on valtuudet määrätä viranomaisperustein karanteeniin.

Hammashuoltoa ajettu alas käsiparien löytämiseksi



Tämän hetkistä jäljitysresurssia on kasvatettu reilusti. Virusta etsimässä on parhaimmillaan sata ihmistä, eri työtehtävissä.

– Mikäli positiivinen tulos löytyy niin meiltä soitetaan sekä tiedustellaan vointi, ja mahdollinen tarve sairaalahoidolle. Kunta selvittää lähikontaktit pieniä yksityiskohtia myöten, kertoo HUS:n apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Erikoissairaanhoito vastaa ensimmäisestä hoitokontaktista, jonka jälkeen vastuun taudin jäljityksestä ottaa kunta. Tartuttavuusajan laskenta aloitetaan yksi vuorokausi ennen oireiden alkamista.

– Meillä on HUS:n alueella vankka kokemus jäljitystyöstä. Olemme toimineet 12 vuoden ajan samalla ydinporukalla. Nyt on kuitenkin jouduttu ajamaan hammashoitoa alas, ja etsimään lisäkäsiä kouluterveydenhuollosta.

Lääketieteen ja terveydenalan opiskelijoista apujoukkoja



Lääketieteen ja muun terveydenalan opiskelijoiden hyödyntämistä virusketjujen jäljityksessä selvitetään. Koulutus tehtäviin on jo aloitettu, ja tilannetta kartoitetaan koko ajan.

– Nyt haetaan ketteryyttä, eikä tarkkaa lukumäärää koulutettavista voida vielä sanoa. Olemme kartoittaneet erilaisia vaihtoehtoja tartuntaketjujen selvittämistä varten, kertoo Sane.

Tehtävät, joihin koulutetaan, ovat käytännön jäljitystyötä. Asiantuntijatehtäviin eivät opiskelijat luonnollisesti vielä osallistu.

– Rivilistan keräämiseen ja käytännön työhön voidaan valmistella reserviä. Data-analytiikka, epidemiologia tai käytännön lääkärin työ vaativat kuitenkin aina tarvittavan pätevyyden.

Mobiilisovelluksesta etsitään helpotusta jäljitystyöhön

Ruotsi aloittaa koronaviruksen jäljittämisen mobiilioperaattori Telialta kerätyn datan avulla. Ruotsin kansanterveysvirasto aikoo anonymisoidun datan avulla tutkia kuinka ruotsalaisten liikkuminen on yhteydessä koronan leviämiseen.

Suomessa teknologian hyödyntämistä koronan torjunnassa tutkitaan.

– Meillä on tutkittu mahdollista mobiilisovelluksen käyttöä, mutta mitään varmaa ei vielä ole. Tämä on monimutkainen asia yksityisyydensuojan kannalta, kertoo Sane.