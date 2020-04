Lehtikuva/Lindsey Parnaby

Englannissa on puhuttu kokonaisten yksityissairaaloiden perustamisesta pelaajia varten.

Euroopan suursarjoissa pohditaan tällä hetkellä kuumeisesti vaihtoehtoja koronaviruspandemian vuoksi kesken jääneen pelikauden loppuun saattamiseksi. Taustalla ovat tv-sopimukset, joiden katkeaminen aiheuttaisi sarjoille ja seuroille massiivisia taloudellisia ongelmia. Samaan aikaan useassa pienemmässä sarjassa on laitettu jo lappu luukulle.

The Times kertoi viime perjantaina suunnitelmasta jatkaa Englannin Valioliigan pelejä 8. kesäkuuta alkaen. Lehden mukaan seurat ja liigan johto ovat käyneet keskusteluja maan hallituksen kanssa reunaehdoista, joilla jäljellä olevat 92 ottelua saataisiin pelattua.

Suunnitelman mukaan kausi kestäisi heinäkuun loppuun saakka ja ottelut pelattaisiin tyhjille katsomoille. Tapahtumiin paikalle pääsisivät ainoastaan tuomarit ja muut ottelutapahtuman järjestämisen kannalta merkittävät virkailijat ja toimihenkilöt. Valioliigaseurat kokoontuvat vappuna etäpalaveriin keskustelemaan esityksestä.

Espanjan pääsarjan La Ligan puheenjohtaja Javier Tebas on todennut useaan otteeseen, että kausi yritetään viedä päätökseen heinäkuun loppuun mennessä. Tebas on myös uhkaillut seuroja pistemenetyksillä, mikäli pelaajat kieltäytyvät pelaamasta koronavirustilanteen takia.

Useat pelaajat ovat kritisoineet La Ligan suunnitelmia. Athletic Bilbaon hyökkääjä Iñaki Williams kertoi Cadena SER -radioaseman haastattelussa kieltäytyvänsä pelaamisesta Espanjan ollessa edelleen poikkeustilassa. Espanja on ollut eräs epidemian keskuksista ja tätä kirjoitettaessa virukseen on maassa menehtynyt jo yli 23 000 ihmistä.

Myös Italiassa, Saksassa ja Ranskassa on vireillä samanlaisia suunnitelmia. Ne edellyttävät pelaajille tehtäviä päivittäisiä koronatestejä eli lääketieteellisen taustaorganisaation pitäisi olla suuri. Englannissa on puhuttu kokonaisten yksityissairaaloiden perustamisesta pelaajia varten.

Tällä hetkellä pisimmälle menevät suunnitelmat on tehty Itävallassa, jossa on rakennettu tarkka konsepti tyhjille katsomoille pelaamista varten. Tapahtumissa paikalla olevat ihmiset on jaettu ryhmiin, jotka pidetään toisistaan erillään. Ensimmäisessä eli punaisessa ryhmässä olevia pelaajia, valmentajia ja tuomareita testattaisiin jatkuvasti tartunnan varalta. Toukokuun puolivälissä pelattava cup-finaali toimii suunnitelman testialustana.

Varotoimenpiteistä huolimatta yksikin koronatartunta organisaatiossa tai joukkueessa saattaisi kaataa koko projektin. Pelaajien massiivinen testaaminen on myös kyseenalaistettu tilanteessa, jossa esimerkiksi Espanja ei vielä kykene testaamaan edes kaikkia yhteiskunnan ydintehtävissä toimivia ihmisiä.

Syksy-kevät -syklillä pelattavien sarjojen osalta katseet kannattaisi jo kääntää ensi kauteen. Myös syksyn pelit ovat vaaravyöhykkeellä ja olisi viisaampaa pohtia erilaisia skenaarioita kauden 2020–2021 osalta. Näin on tehty esimerkiksi Hollannissa, jossa keskeytynyt kausi mitätöitiin.

Pohjois-Euroopassa pelattavien kesäsarjojen, kuten Veikkausliigan osalta tilanne on vielä auki. Poikkeuksen muodostaa helpommin eristettävissä oleva Färsaaret, jossa kausi alkaa 9. toukokuuta tyhjille katsomoille.

Suomessa asetettujen uusien linjausten mukaan yli 500 hengen yleisötapahtumat ovat kiellettyjä heinäkuun loppuun asti. Tässä vaiheessa päätöksiä kauden 2020 osalta ei vielä ole. Kaikki riippuu viruksen etenemisestä ja jatkossa asetettavista torjuntatoimenpiteistä. Kilpajalkapalloa ei pidä pelata ihmisten terveyden ja turvallisuuden kustannuksella.