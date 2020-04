Lehtikuva/Str

Anna Fifieldin kirja kertoo siitä, miten Kim Jong Un on pysynyt vallassa ja miksi Pohjois-Korean järjestelmä ei ole romahtanut.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong Un ei 15. huhtikuuta osallistunut yhteen maansa suurimmista vuosittaisista juhlista, isoisänsä Kim Il Sungin (1912–1994) syntymäpäivään. Tästä alkoi huhumylly. Kim Jong Unin huhuttiin kuolleen tai joutuneen epäonnistuneen sydänleikkauksen seurauksena vegetatiiviseen tilaan.

Etelä-Korean viralliset tahot ovat ampuneet huhuja alas. Keskiviikkona Etelä-Korean yhdistymisministeri Kim Yeon-chul sanoi, ettei mistään poikkeuksellisesta ole merkkejä. Hän arveli, että Kim Jong Un on poissa julkisista tilaisuuksista vain välttääkseen koronatartuntaa.

Pohjois-Korea on maailman sulkeutunein valtio, ja koska tietoa on vähän, saavat huhut siivet. Paras tieto on luultavasti Etelä-Korean ja Yhdysvaltain tiedustelupalveluilla, mutta ne eivät tietenkään jaa kaikkea selville saamaansa.

Kim Jong Unin aikana on tapahtunut muutoksia, vaikka Pohjois-Korea helposti mielletään aina samanlaiseksi.

Monet huhuista lähtevät liikkeelle Etelä-Korean median kautta. Koskaan ei voi olla varma, mikä on totta ja mikä ei – onhan mitä uskomattomimpia asioita todella tapahtunut Pohjois-Koreassa.

Anna Fifieldin viime vuonna ilmestynyt kirja Loistava toveri Kim Jong Un on edelleen ajankohtainen. Nykyään Washington Postin Pekingin toimistoa johtava, syntyjään uusiseelantilainen Fifield on tehnyt suuren työn etsiessään vastausta arvoitukseen nimeltä Kim Jong Un.

Asema hyvin vankka

Fifieldin kirja kertoo Kim Jong Unin tien yltäkylläisestä mutta yksinäisestä lapsuudesta Pohjois-Korean johtoon vain 27 vuoden ikäisenä vuoden 2011 lopulla. Samalla kirja on kuvaus maailman ainoan kommunistiseksi itseään kutsuvan dynastian, Pohjois-Korean äärimmäisen epätasa-arvoisesta yhteiskunnasta.

Tutkimustyönsä perusteella Fifield päätyy siihen tulokseen, että Kimin asema maansa johdossa on hyvin vankka. Lisäksi Fifield toteaa, ettei Kim ole mikään mielipuoli – joksi hänet toisinaan kuvataan – vaan hyvin rationaalinen ja laskelmoiva poliitikko, jonka ainoa päämäärä on pysyä vallassa.

Kun isä Kim Jong Il oli valinnut Kim Jong Unin seuraajakseen, häntä ryhdyttiin systemaattisesti valmentamaan maan johtajaksi. Isän kuoltua nuori Kim joutui kuitenkaan varmistamaan asemaansa. Tähän hän käytti sekä keppiä että porkkanaa.

Ensinnäkin Kim osoitti omaavansa diktaattorille tarpeellisen julmuuden ja päättäväisyyden raivaamalla tieltä kaikki todelliset ja kuvitellut kilpailijat. Se oli tehtävä heti valtakauden alussa, muuten olisi voinut olla liian myöhäistä.

Puhdistukset huipentuivat Kimin tädin miehen, Kimin valtakauden alussa hänen opastajanaan ja mentorinaan toimineen Jang Song Thaekin julkiseen nöyryyttämiseen ja teloitukseen joulukuussa 2013, Kimin oltua vallassa vajaat kaksi vuotta.

Yksi osoitus Pohjois-Korean arvoituksellisuudesta on se, että ulkomailla huhuttiin myös tädin, Kim Kyong Huin tulleen tapetuksi tai muuten kuolleen. Näin meni lähes kuusi vuotta, kunnes tämän vuoden tammikuussa täti kuvattiin samassa konserttiyleisössä Kim Jon Unin kanssa, ilman mitään selityksiä.

Poliittinen kastijärjestelmä

Valtakautensa alussa Kim lisäsi yleisestä terroria ja vei sortotoimet uudelle tasolle.

Pohjois-Korean järjestelmä perustuu siihen, että on ihmisryhmä, jonka etujen mukaista on pitää hallitsija vallassa.

Poliittisen kastijärjestelmän otti käyttöön jo Kim Il Sung. Kim Jong Un kopioi Korean feodaaliajalta luokkajärjestelmän ja jakoi kansan 51 kategoriaan.

Pääryhmiä on kolme. Fifieldin siteeraamien arvioiden mukaan uskollisiin kuuluu 10–15 prosenttia väestöstä ja ”vihamielisiin” 40 prosenttia. Loput, noin puolet, ovat hoipertelijoita näiden välissä.

Uskollisia palkitaan eduilla, joista muut voivat vain haaveilla. Heitä sitoo myös se, että järjestelmän muuttuessa he voisivat menettää kaiken.

Eliitin sisällä Kimin erityissuosiossa on hänen oma ikäpolvensa, millenniaalit, joista voi olla vielä vuosikymmeniä hänen tukijoikseen.

Pohjois-Koreaan syntyi Fifieldin mukaan uusi kapitalistiluokka 1990-luvun nälänhädän jälkeen, kun ihmiset etsivät selviytymiskeinoja. Kim Jong Unin valtakaudella tämä ryhmä on räjähdysmäisesti kasvanut.

Muodollisesti valtion omistamat konsernit ovat nyt todellisuudessa rahavaltiaiden hallinnassa ja tietyillä tavoin muuttumassa eteläkorealaisten monialayritysten kaltaisiksi.

Talous ja kansallisylpeys

Miksi Kim on pysynyt vallassa eikä Pohjois-Korean järjestelmä ole romahtanut?

Yksi syy on Fifieldin mukaan se, että nuoren Kimin aikana on myös yleinen elintaso parantunut. Kimin valtakauden alussa alettiin katsoa läpi sormien pienimuotoista yritteliäisyyttä eli jangmadang-torikauppaa.

Toinen, Fifieldin mukaan usein sivuutettu tekijä on kansallisidentiteetti ja -tunne. Jopa Pohjois-Koreasta paenneet ovat Fifieldin haastatteluissa saattaneet kertoa tuntevansa ylpeyttä siitä, että maa on uhmannut ulkomaista painostusta. Samoin köyhän maan kehittämä ydinpommi voi herättää ylpeyttä jopa järjestelmän vastustajissa.

Kaikkein suurin syy on kuitenkin edelleen pelko. Kuka tahansa voi koska tahansa pudota vankileirille. Kukaan ei ole turvassa, kuten Jang Song Thaekin kohtalo opetti.

Helmikuussa 2017 Kim Jong Un murhautti Kuala Lumpurin lentokentällä velipuolensa Kim Jong Namin. Fifield esittää tässä yhteydessä mielenkiintoisen väitteen: hän kertoo saaneensa nimettömältä tiedustelulähteeltä tiedon, jonka mukaan Kim Jong Nam oli CIA:n tiedonantaja. Tämä voisi olla yksi lisäselittäjä murhalle. Puolittaisessa maanpaossakin Kim Jong Namilla oli paljon yhteyksiä Pohjois-Korean hallintoon, ja hänellä oli varmasti paljon arvokasta tietoa.

Murha oli myös osoitus Kim Jong Unin uhmakkuudesta. Kim Jong Nam oli Kiinan suojeluksessa.

Isoisän ulkoasu

Vaikka ulkomailla helposti ajatellaan Pohjois-Korea aina samanlaiseksi, on siis nuoren Kimin aikana tapahtunut jo paljon muutoksia.

Samalla moni kummalliselta näyttävä piirre selittyy sillä, että Kimien sukudynastia on käyttänyt hyväkseen vanhoja korealaisia myyttejä ja perinteitä.

Myös uudemmasta historiasta on ammennettu. Esimerkiksi Kim Jong Unin ulkoasu on Fifieldin mukaan tarkoin harkittu. Kampauksen ja maopuvun tarkoitus on tuoda mieleen nuori Kim Il Sung, koska monet muistelevat isoisä-Kimin aikaa parempana kuin Kim Jong Ilin.

Fifieldin mukaan suurin uhka Kim Jong Unin vallalle on se, että hänen terveydentilansa on ikäisekseen heikko. Jos Kim Jong Unille tapahtuu jotakin, voisiko pikkusisko Kim Yo Jongista tulla hänen seuraajansa?

Monet asiantuntijat torjuvat ajatuksen: nainen johtajana olisi korealaiselle perinteelle mahdoton ajatus. Toisaalta aikamoista akrobatiaa vaati myös Kim Jong Unin nostaminen, koska myös nuori ikä on perinteisesti paha rasite.

Anna Fifield: Loistava toveri Kim Jong Un. Suomentanut Seppo Raudaskoski. 382 sivua. Bazar 2019.