Perustuslakivaliokunta selvittää eduskunnan tiedonsaantia.

Vääntö valtiovarainministeriön uudesta kansliapäälliköstä jatkuu. Valtiovarainministeriö tiedotti torstaina, että Päivi Nergin nimitys on vedetty pois valtioneuvoston yleisistunnon asialistalta.

Syynä on eduskunnan perustuslakivaliokunnan aloittama selvitys eduskunnan tiedonsaannista. Yhtenä osana selvityksessä on Päivi Nergin ja valtiovarainministeriön toiminta viime vaalikaudella.

Kyse on Juha Sipilän (kesk.) hallituksen valmistelemasta sote-uudistuksesta. Valtiovarainministeriö jäi kiinni sote-uudistukseen liittyvien tietojen pimittämisestä. Se jätti kertomatta eduskunnalle merkittävästä lisäkustannuksesta. Helsingin Sanomat paljasti ensimmäisenä, että Nerg oli tästä tietoinen ja hyväksyi toiminnan.

Iltalehti kertoi aiemmin huhtikuussa, että Nerg itse asiassa oli asian paljastanut henkilö. Hyvää hyvyyttään Nerg ei asiaa eduskunnan virkamiehille paljastanut, vaan hän lähetti vahingossa valtiovarainministeriön sisäistä sähköpostikirjeenvaihtoa eduskuntaan.

Eduskunta tyrmistyi

Tapausta on selvittänyt myös apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen. STT kertoo, että huhtikuun alussa Puumalainen antoi ministeriön virkamiehille tapauksessa puhtaat paperit. Eduskunnan virkamiehet olivat ratkaisusta tyrmistyneitä. Heidän mielestään apulaisoikeuskanslerilla ei ole valtuutta ottaa kantaa siihen, mitkä tiedot ovat eduskunnalle merkityksellisiä ja olennaisia.

Perustuslakivaliokunta teki päätöksen selvityksestä tämän viikon tiistaina. Sen valmistumisen määräajaksi annettiin 22.5., joten valiokunnan lausunto ehtii hyvin ennen kuin valtiovarainministeriön uuden kansliapäällikön on määrä aloittaa tehtävässään. Nykyinen kansliapäällikkö Martti Hetemäki siirtyy uusiin tehtäviin kesäkuun lopussa.

Vasemmisto vastustaa

Nergin nimitys on kiristänyt hallituspuolueiden välejä jo pitempään. Nimitys on jo ennen tätä viikkoa kahdesti vedetty pois asialistalta. Viime viikolla se tehtiin vasta valtioneuvoston istunnossa, jossa asian vetäminen pois on hyvin poikkeuksellista.

Nerg närästää erityisesti hallituksen vasemmistopuolueita eli vasemmistoliittoa ja sosiaalidemokraatteja. Syynä on muun muassa viime vaalikauden toiminta sote-uudistuksen ympärillä.

Nerg siirtyi vuonna 2018 vetämään sote-uudistuksen valmistelua sisäministeriön kansliapäällikön paikalta. Hän aloitti sisäministeriön kansliapäällikkönä vuonna 2012.

Valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi ovat hakeneet myös Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen, valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala ja kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok).

Nelikon erottaa Nergistä erityisesti koulutus, sillä kaikki ovat väitelleet tohtoreiksi kansantaloustieteestä. Nergillä puolestaan on maisterin tutkinto maa- ja metsätaloustieteistä.

Nergin eduksi on luettu johtamiskokemus.

