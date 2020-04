Antti Yrjönen

Nyt EU-maista voidaan myydä olutta kotiin kuljetettuna Suomeen. Suomalaisilta toimijoilta tämä on kielletty.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski jätti tänään keskiviikkona lakialoitteen alkoholilain väliaikaiseksi muuttamiseksi. Aloitteessa ehdotetaan väliaikaisesti suomalaisille pienpanimoille koronaepidemian vuoksi muiden EU-maiden toimijoiden kanssa yhdenvertaista etämyyntioikeutta.

Lakialoitteen on allekirjoittanut 110 kansanedustajaa.

Suomessa toimii yli sata pienpanimoa, joista valtaosa on aloittanut toimintansa vasta viime vuosina. Myllykosken mukaan pienpanimot ovat erityisen haavoittuvaisia koronaviruksen vastaisille rajoitustoimille, koska monen kulurakenne on vielä alkuinvestointien vuoksi verrattain raskas.

Erityisesti ravintoloiden sulkeminen on vaikuttanut toimialaan voimakkaasti, koska ravintolat ovat monille pienpanimoille tärkein myyntikanava. Kesän tapahtumien peruuntuminen on vienyt toisen tärkeän myyntikanavan.

– Ilman nopeita toimenpiteitä monet voivat joutua lopettamaan toimintansa. Silloin kärsimään joutuvat työttömiksi jäävät työntekijät, elinkeinonsa menettävät yrittäjät sekä iloinen ja vastuullinen pienpanimokulttuuri, sanoo Myllykoski.

ILMOITUS

Lakialoitteessa ehdotettu etämyyntioikeus olisi valtion rahoittamia tukipaketteja halvempi, sillä se olisi valtiolle ilmainen. Väliaikainen oikeus kestäisi 31.12.2020 asti ja koskisi pienpanimoiden itse valmistamia enintään 5,5 prosenttia alkoholia sisältäviä alkoholijuomia, sekä pienempien, käsityöläisoluita valmistavien pienpanimoiden itse valmistamia käsityöläisoluita.

Ulkomailta saa tilata



Kun suomalaisten pienpanimoiden myynti on romahtanut, ulkomaisten oluiden verkkokauppatilausten määrä Suomeen on kasvanut. Suomalaisilta toimijoilta vastaavanlainen etämyynti on laissa kielletty. Tämä asettaa kotimaiset toimijat eriarvoiseen asemaan ulkomaisiin kilpailijoihinsa nähden.

– Onhan tilanne tällä hetkellä kovin erikoinen, kun EU:n jäsenmaista voidaan myydä olutta kotiin kuljetettuna Suomeen, mutta suomalaisilta toimijoilta tämä on kielletty. Eihän näin voi olla, toteaa Myllykoski.

– Etämyynnin väliaikainen salliminen ei ole holtitonta alkoholipolitiikka, vaan elinkeinopoliittinen yritystukielementti koronakriisin hoitamiseen. Päihteetön koti on parisuhteelle ja lapsille aina turvallisempi.