WFP/Musa Mahadi

Miljoonien lasten tulevaisuus on vaarassa koulujen sulkemisen takia. Kouluruuan lisäksi köyhien maiden lapset hyötyvät usein myös koulujen kautta saaduista terveys- ja ravitsemuspalveluista.

Koronakriisi lisää nälkää maailman köyhien keskuudessa. Maailman ruokaohjelma WFP (World Food Programme) ja YK:n lastenavun järjestö Unicef kehottavat eri maiden hallituksia estämään tuhoisat ravitsemus- ja terveysvaikutukset niille 370 miljoonalle lapselle, jotka jäävät ilman kouluruokaa koulujen ollessa kiinni.

– Koulussa saatu ateria on päivän ainoa ateria miljoonille lapsille ympäri maailmaa. Ilman sitä he kärsivät nälästä, ovat vaarassa sairastua ja keskeyttää koulunkäynnin – ja menettää parhaan mahdollisuutensa päästä köyhyydestä. Meidän on toimittava nyt estääksemme tämän terveyspandemian muuttumisen nälkäkatastrofiksi, WFP:n pääjohtaja David Beasley sanoo WFP:n ja Unicefin yhteisessä tiedotteessa.

Kouluruokailu on erityisen tärkeää tytöille. Monissa köyhissä maissa lupaus ruuasta voi olla vanhemmille tarpeeksi painava syy lähettää tyttärensä kouluun, jolloin tytöt välttyvät raskailta kotitöiltä tai varhaiselta avioliitolta.

Hallitukset ja WFP tarjoavat 68 maassa lapsille kotiin vietäviä annoksia, kuponkeja tai käteissiirtoja korvikkeeksi kouluruuasta.

– Koulu on paljon enemmän kuin oppimispaikka. Monille lapsille se on elintärkeä paikka turvallisuuden, terveyspalveluiden ja ravitsemuksen kannalta. Jos emme toimi nyt – lisäämällä elintärkeitä palveluja kaikkein haavoittuvimmille lapsille – Covid-19-viruksen aiheuttamat tuhoisat sivuvaikutukset näkyvät seuraavina vuosikymmeninä, sanoo Unicefin pääjohtaja Henrietta Fore tiedotteessa.

Kouluista myös terveyspalveluja

Kouluruokailun lisäksi köyhien maiden lapset hyötyvät usein myös koulujen kautta saaduista terveys- ja ravitsemuspalveluista, kuten rokotteista, matolääkkeistä ja rautalisästä.

YK:n pääsihteerin tuore raportti korosti kouluruuasta paitsi jäävien lasten määrää. Hallitukset ja WFP tarjoavat 68 maassa lapsille kotiin vietäviä annoksia, kuponkeja tai käteissiirtoja vaihtoehtona kouluruualle.

WFP ja Unicef avustavat hallituksia tulevina kuukausina varmistaakseen, että kun koulut avataan uudelleen, lapset hyötyvät kouluruuasta sekä terveys- ja ravinto-ohjelmista. Tämä tarjoaa myös vanhemmille kannustimen lähettää lapsensa takaisin kouluun. Järjestöt työskentelevät yhdessä myös jäljittääkseen kouluruokaa tarvitsevia lapsia online-kouluruokakartan avulla.

Unicef ja WFP pyytävät 600 miljoonaa dollaria (554 miljoonaa euroa) tämän työn tukemiseen. Alustavasti siinä keskitytään 10 miljoonan lapsen tukemiseen 30 köyhässä tai muuten haavoittuvassa maassa. Työ tapahtuu läheisessä yhteydessä Unescon johtaman Global Education Coalition -ryhmän kanssa.