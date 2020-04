Antti Yrjönen

Kansanedustaja pitää järkevänä, että Teollisuusijoitus tukee 150 miljoonalla vaikeuksiin joutuneita keskisuuria yrityksiä, mutta vaatii avoimuutta.

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Jussi Saramo on tyrmistynyt Suomen Teollisuussijoitus Oy:n päätöksestä salata koronatukea saavien yritysten nimet. Hän vaatii Kansan Uutisten blogissaan hallitukselta toimia avoimuuden varmistamiseksi.

– On täysin kestämätöntä, että miljoonien eurojen julkisten yritystukien saajat on nyt päätetty salata, Saramo sanoo.

Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi) on valtion täysin omistama pääomasijoitusyhtiö. Tesi on käynnistänyt 150 miljoonan euron vakautusohjelman, jonka tarkoituksena on tukea koronan takia vaikeuksiin joutuneita keskisuuria yrityksiä.

– Yritysten tukeminen oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla on järkevää, sillä se antaa valtiolle vastikkeeksi omistusosuuden yrityksestä. Samalla on kuitenkin varmistettava, että toiminta on kaikin puolin avointa ja että sillä tuetaan työllisyyttä, Saramo sanoo.

Tesi on aiemmin kertonut tekemistään sijoituksista avoimesti yhtiön verkkosivuilla. Koronatukea saavien yritysten osalta kerrotaan ainoastaan, miltä toimialoilta rahoitushakemukset ovat tulleet. Yritysten nimiä ei julkaista “sopimuksellisista syistä”.

– Se, että yritystukia on julkisuudessa kritisoitu, ei voi olla peruste tiedon salaamiselle. Päinvastoin, avoimuuden tarve on koronatukien osalta korostunut. Hallituksen on nyt varmistettava, että koronatuet kohdennetaan sinne, missä niitä todella tarvitaan.