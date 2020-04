Lehtikuva/Ahmad Gharabli

Korona ja Länsiranta Ensimmäisistä Covid-19 tapauksista Länsirannalla raportoitiin 5.3. Palestiinan terveysministeriö tiedotti 25.4. yhteensä 495 tartunnasta ja kahdesta kuolemantapauksesta Palestiinalaisalueella. Israelissa viranomaiset raportoivat 28.4. yhteensä 15 589 tartuntatapauksesta ja 208 virukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Länsirannalla koulut aiotaan avata noin kymmeneksi päiväksi 30. toukokuuta alkaen, jotta 76 000 keskiasteen opiskelijaa voisi suorittaa kokeensa. Lisätiloja tullaan järjestämään, jotta voidaan mahdollistaa sosiaalisen etäisyyden pitäminen.

Israel kaksinkertaisti kyynelkaasun käytön palestiinalaisoppilaita vastaan Länsirannalla viime vuoden aikana. Koronan suljettua koulut ei tapauksia ole ollut.

Pelastakaa Lasten selvitykseen osallistuneista palestiinalaisista kolme neljännestä raportoi israelilaissotilaiden hyökkäyksistä kouluihin.

Kyynelkaasun käyttö oppilaita vastaan kouluissa ja näiden lähettyvillä Länsirannan miehitetyllä palestiinalaisalueella kaksinkertaistui viime vuonna vuoteen 2018 verrattuna. Tämä on aiheuttanut lapsissa ahdistusta ja stressiä.

Koronaviruksen leviämisen sekä koulujen sulkeutumisen jälkeen vastaavia tapauksia ei ole sattunut. Pelastakaa Lapset -järjestö vaatii, että tämän kehityssuuntauksen on jatkuttava myös pandemian jälkeen.

Pelastakaa Lasten keskiviikkona julkaisemaan selvitykseen osallistuneiden koululaisten ja opiskelijoiden mukaan kyynelkaasun käyttö sekä israelilaissotilaiden tekemät rynnäköt tai etsinnät ovat yleisimmät hyökkäysten muodot. Selvitystä varten kerättiin tietoa ja näkemyksiä yli 400 lapselta konfliktista eniten kärsivillä alueilla Länsirannalla.

Hyökkäyksiä pelätään

Kolme neljännestä lapsista kertoi hyökkäyksistä kouluihin. Nablusissa luku oli 93 prosenttia, kertoo Pelastakaa Lapset tiedotteessaan.

Kolme neljännestä lapsista kertoi pelkäävänsä sotilashenkilöitä tai juutalaissiirtokuntien asukkaita ollessaan matkalla kouluun. Lapset pelkäävät joutuvansa kohtaamaan sanallista väkivaltaa sekä kyynelkaasun, pidätyksen tai fyysisen väkivallan uhkaa.

Neljäsosa koululaisista ei tunne itseään turvalliseksi koulussa. Monet kärsivät ahdistuksesta ja stressistä, mikä ilmenee fyysisinä oireina, kuten vapinana ja pyörtymisenä tai itsetunnon menetyksenä ja epätoivon tunteena.

Lähes kolmasosa lapsista ilmoitti, että heillä on vaikeuksia keskittyä luokassa säännöllisesti kohtaamiensa ongelmien takia. Näistä lapsista 80 prosenttia mainitsi pelon olevan opiskeluvaikeuksien pääasiallinen syy.

Koronavirus muuttanut tilanteen

Oppilaitosten sulkeuduttua maaliskuun alussa koronaviruksen takia, ei ole raportoitu yhdestäkään hyökkäyksestä lasten koulutusta vastaan. Vuonna 2019 maaliskuussa rekisteröitiin puolestaan 47 tällaista välikohtausta. Kyynelkaasun käyttö kaksinkertaistui vuosien 2018 ja 2019 välillä.

– Jotkut oppilaat alkoivat itkeä ja toisten oli vaikea hengittää, kun sotilaat ampuivat kyynelkaasua. Emme voineet hengittää kyynelkaasun sekä pelon ja ahdistuksen vuoksi. Oli kaasun hajua ja se poltti silmissämme. Koulussa meillä ei ollut tarvittavia välineitä hoitaaksemme itseämme. Se oli kivuliasta ja pelottavaa, kuvailee 13-vuotias Rima* yhtä Betlehemissä sattunutta tapausta.

– Sotilaat hyökkäsivät kouluuni kolme tai neljä kertaa viime vuonna. He heittivät kyynelkaasua ja ampuivat kovilla ammuksilla. Jotkut opettajista ja oppilaista eivät voineet hengittää. Ambulanssi tuli, ja menimme kaikki kotiin, kertoo Hebronista kotoisin oleva Farea*, 12.

Kyynelkaasu vaurioittaa keuhkoja

Kyynelkaasu aiheuttaa ärsytystä ja vahingoittaa keuhkoja ainakin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Koronavirus on oletettavasti erityisen tappava niille, joilla on aikaisempi keuhkosairaus, -tulehdus tai -vaurio.

Alustavien tietojen mukaan koronaviruksen taudinkuva on lapsilla lievempi kuin aikuisilla. Pelastakaa Lapset on kuitenkin huolissaan siitä, että krooninen altistuminen kyynelkaasulle voi olla riskitekijä.

– Palestiinalaisten lasten oikeutta koulutukseen on vaarannettu liian pitkään. Ei pitäisi olla niin, että tarvitaan pandemia, jotta he säästyisivät siltä kauhistuttavalta ja haitalliselta koettelemukselta, jota kyynelkaasun käyttö aiheuttaa heidän yrittäessään opiskella, puhumattakaan siitä, miten pelottava Israelin armeijan läsnäolo koulujen lähettyvillä on lapsille, sanoo Jeremy Stoner, Pelastakaa Lasten Lähi-idän ja itäisen Euroopan aluejohtaja tiedotteessa.

– Konfliktin osapuolilla on nyt harvinainen tilaisuus painaa palautuspainiketta ja varmistaa, että palestiinalaiset koululaiset saavat oppia turvassa, eivätkä enää yhdistäisi koulua väkivaltaan, pelkoon ja ahdistukseen.

– Länsirannan lapset ilmaisivat meille hyvin selvästi, että vaikka he kasvavat kokematta muuta kuin konfliktia ja miehitystä, he haluavat silti samaa koulutusta, jota muut lapset ympäri maailman nauttivat. Kenenkään ei pitäisi kieltää heiltä tätä oikeutta, toteaa Stoner.

Pelastakaa Lapset vaatii Israelin hallitusta täyttämään kansainvälisen oikeuden mukaiset velvoitteensa ja ryhtymään välittömiin toimiin varmistaakseen sen, että palestiinalaisilla lapsilla on turvallinen pääsy laadukkaaseen opetukseen.

Kyynelkaasun ja kovien ammusten käyttö lapsia vastaan, oppilaitoksissa ja niiden ympäristössä sekä tiheään asutuilla alueilla, on lopetettava pysyvästi. Kaikkien osapuolten on ponnisteltava entistä enemmän pitkän aikavälin ratkaisujen löytämiseksi ja pysyvän rauhan aikaansaamiseksi.

* Lasten nimet muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.