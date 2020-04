Lehtikuva/Evaristo Sa

Brasilian oikeusministerin näkyvä ero viime perjantaina ja hänen eronsa syyksi esittämä väite presidentin yrityksistä päästä käsiksi liittovaltion poliisin tietoihin käynnisti maanantaina presidentin toimien tutkinnan.

Brasilian valtionsyyttäjä avasi oikeusprosessin presidentti Jair Bolsonaroa vastaan perjantaina pian oikeusministeri Sérgio Moron eroilmoituksen jälkeen. Korkein oikeus antoi maanantaina poliisille luvan aloittaa tutkimukset.

Sérgio Moron eron laukaisi liittovaltion poliisin päällikön Mauricio Valeixon erottaminen. Bolsonaro erotti Valeixon sen jälkeen kun Moro oli kieltäytynyt tekemästä sitä.

Moro kertoi tiedotusvälineille Bolsonaron sanoneen haluavansa liittovaltion poliisin johtoon henkilön, ”johon hänellä on henkilökohtainen yhteys” ja jolle hän voi soittaa saadakseen tietoa tutkinnasta. Moro oli huomauttanut Bolsonarolle, että ”se olisi poliittista sekaantumista”, jonka Bolsonaro oli Moron mukaan myöntänyt.

Mielenosoituksissa on vaadittu parlamenttia suljettavaksi ja sotilaita ottamaan vallan.

Bolsonaro oli lisäksi sanonut olevansa huolissaan korkeimmassa oikeudessa meneillään olevasta tutkinnasta, minkä vuoksi vaihdos liittovaltion poliisin johdossa olisi tärkeää.

Bolsonaro pitää syytöksiä ”perusteettomina” ja katsoo Moron ajavan ”omaa etuaan, ei Brasilian”.

Bolsonaron pojat tutkinnassa

Korkein oikeus, syyttäjälaitos ja parlamentti ovat toistuvasti olleet Bolsonaron ja hänen kannattajiensa hyökkäysten kohteina. Mielenosoituksissa on vaadittu parlamenttia suljettavaksi ja sotilaita ottamaan vallan. Kuvaannollisesti niitä on järjestetty armeijan päämajan edustalla. Netissä on levinnyt video pakettiauton lavalla uhmakkaana puhuvasta Bolsonarosta.

Bolsonaron kolmea poikaa tutkitaan syyllistymisestä korruptioon, laittomuuksista yhteyksissä puolisotilaalliseen miliisiin ja kiristyskampanjasta internetissä.

Itseensä presidenttiin yltää vasemmistolaisen poliitikon Marielle Francon murha maaliskuussa 2018. Siitä syytetään puolisotilaallista miliisiä, johon Bolsonarolla on ollut yhteyksiä liiketoiminnassa ja osin myös henkilökohtaisella tasolla.

Ryhmä juristeja on pannut liikkeelle Bolsonaron erottamishankkeen. Parlamentin puhemiehen Rodrigo Maian antaman tiedon mukaan parlamentissa on pöydällä presidentin erottamisesta 24 aloitetta, joita puhemies ei kuitenkaan ole ottanut käsittelyyn. Niillä ei ole takanaan kansanedustajien enemmistöä, mutta tilanne saattaa muuttua.

Otollinen hetki kenraaleille

Sotilaiden vaikutusvalta Bolsonaron hallinnossa on alusta saakka ollut suuri, ja se on poliittisen kriisin ja koronaepidemian oloissa edelleen vahvistunut. Varapresidenttinä on kenraali Hamilton Mourão ja hallituksessa kolmannes on joko palveluksessa edelleen olevia tai siviiliin siirtyneitä upseereita.

Erityisen vaikutusvaltaisessa asemassa on kenraali Walter Souza Braga Netto, joka toimii hallituksen kanslian päällikkönä, valtiosihteerinä. Hän esiintyy yhä enemmän julkisuudessa ja toisin kuin Bolsonaro luo maltillista ja demokraattisia instituutioita kunnioittavaa mielikuvaa.

Sotilaat ovat eristäneet Bolsonaroa yhä enemmän vallankäytöstä. Heidän ohjauksessaan hän piti pari kolme viikkoa sitten asiallisen puheen paperista lukien toimista koronaepidemian ehkäisemiseksi.

Kun Bolsonaro ajoi terveysministeri Luiz Henrique Mandettan erottamista, eräät hallituksen sotilasjäsenet asettuivat Mandettan tueksi ja onnistuivat viivyttämään, mutta eivät estämään erottamista. Bolsonarolle WHO:n suositusten mukaisesti toiminut ja rajoitustoimista päättäneille osavaltioiden kuvernööreille tukensa antanut Mandetta oli kiusallinen.

Ei mikään puhdas pulmunen

Tuomari Sergio Moro saavutti mainetta tinkimättömänä korruption ja hallinnon väärinkäytön vastustajana Brasilian energiakonserniin Petrobrasiin liittyneissä oikeudenkäynneissä.

Energiakonserni Petrobrasin ympärillä alkoi vuonna 2014 paljastua laajaa korruptiota, joka ulottui Brasilian rajojen yli ja johon oli sekaantunut iso joukko liikemiehiä, pankkiireita, virkamiehiä ja poliitikkoja. Heitä tuomittiin kymmenittäin vankeuteen.

Yksi tuomituista oli entinen presidentti Luiz Inácio Lula da Silva, joka sai tuomion korruptiosta ja rahanpesusta. Puolustus pyrki osoittamaan hänen syyttömyyttään.

Sittemmin paljastui, että Moro oli tehnyt syyttäjän kanssa salaisen sopimuksen Lula da Silvan vankeustuomiosta, vaikka näyttö rikoksista oli kovin ohut. Jo oikeudenkäynnin aikana herätti epäluuloja prosessien vieminen läpi hyvin nopeasti.

Passittamalla mielipidetiedusteluissa selvästi johtaneen Lula da Silvan vankilaan Sérgio Moro avasi Bolsonarolle tien presidenttiyteen.

Tällä hetkellä Luiz Inácio Lula da Silva on vapaana odottamassa valituksensa käsittelyä. Alkuvuodesta hän vieraili Berliinissä.