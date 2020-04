Lehtikuva/Roni Lehti

Sopimus kiinalaisen kumppanin kanssa ulottuu heinäkuuhun. Myös kotimainen tuotanto on käynnistymässä.

Huoltovarmuuskeskus kertoo solmineensa viime viikolla heinäkuun alkuun ulottuvan sopimuksen hengityssuojainten jatkuvista toimituksista. Sopimuksen myötä Suomeen tuodaan 12,5 miljoonaa kirurgista suu- ja nenäsuojainta touko-heinäkuun välisenä aikana. Sopimus täydentää kotimaassa parhaillaan käynnistyvää suojaintuotantoa. Nämä yhdessä parantavat sairaalahenkilökunnan käyttöön laadukkaiden, lääketieteellisiin toimenpiteisiin tarkoitettujen kasvosuojainten saatavuutta.

STT:n mukaan sopimuskumppani on kiinalainen Hengan International, joka on toimittanut maskeja Huoltovarmuuskeskukselle myös huhtikuussa. Ne on VTT:n testeissä todettu sairaanhoidon tarpeisiin sopiviksi.

Hengan on pehmopaperi- ja hygieniatuotteita valmistava Hongkongin pörssiin listattu yritys. Sen liikevaihto oli viime vuonna 3 miljardia euroa.

Yhtiö on myös aiemmin tehnyt kauppaa Suomen kanssa. Merkittävimmät kumppanit raaka-ainetuotannossa ovat Metsä Group ja UPM.

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan poikkeusoloissa saavutettu pitkäkestoinen sopimus pohjautuu suomalaisen yrityksen hyviin suhteisiin maailmalla. Se on hyvä esimerkki siitä, kuinka tärkeässä roolissa suomalaisten, Kiinassa toimivien yritysten kanssa rakentuva yhteistyö on suojainhankinnoissa.

Aiemmasta kaupasta syntyi sotku



Koronaviruspandemian myötä suojaimiin kohdistuu ennennäkemättömän kova kysyntä: käytännössä lähes jokainen maa pyrkii hankkimaan tavaraa mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti. Suomella on ollut varmuusvarastoissa kansainvälisessä vertailussa runsaasti suojaimia, mutta epidemiatilanteessa niiden kulutus on poikkeuksellisen kova.

HVK:n aiemmat, epäonnistuneet suojamaskikaupat tulivat ilmi huhtikuun alkupuolella, kun selvisi, että se on tilannut ulosottoveloissa olleelta liikemies Onni Sarmasteelta sekä talousrikoksista tuomitulta kauneusalan yrittäjältä Tiina Jylhältä suojamaskeja noin 10 miljoonalla eurolla.

HVK on kertonut Sarmasteen toimittaneen maskeja, jotka eivät olleet sopivia sairaalakäyttöön, vaikka ne oli siihen tilattu. HVK on vaatinut osittaista kaupan purkua ja rahojen osittaista palauttamista.

KRP on aloittanut esitutkinnan suojamaskikaupoista. Rikosnimikkeinä esitutkinnassa ovat tällä haavaa muun muassa törkeä petos ja törkeä rahanpesu.

Poliisi on ottanut kiinni ja pidättänyt kaksi henkilöä tapaukseen liittyen. Heidät vapautettiin perjantaina, mutta heitä epäillään yhä rikoksesta.

Julkisuudessa on kerrottu, että toinen pidätetyistä ja perjantaina vapautetuista on Onni Sarmaste. Sarmaste kertoi perjantai-iltana STT:lle, että hänet päästettiin vapaaksi.

Sarmaste on sanonut olevansa syytön kaikkeen.

Tutkinnan aikana on takavarikoitu varoja yhteensä noin kolmen miljoonan euron arvosta sekä kaksi arvoautoa.

Suojaimia muitakin kanavia pitkin



Huoltovarmuuskeskus toimii suojainhankinnoissa täydentävässä roolissa ja hankkii osan Suomen tarvitsemista suojavälineistä sosiaali- ja terveysministeriön hankintaesitysten perusteella.

Normaalisti suojavälineitä hankkivat tahot toimivat omien hankintakanaviensa kautta myös poikkeusoloissa. Tämä tarkoittaa, että Huoltovarmuuskeskuksen tilausten lisäksi Suomeen saapuu koko ajan suojaimia myös esimerkiksi sairaanhoitopiirien, kuntien ja yksityisten terveyspalvelujen omien hankintakanavien kautta.