Hallitus tekee tällä viikolla uusia päätöksiä. Nyt opetusta koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5. asti.

Palataanko kouluissa lähiopetukseen ennen kesää ja jos palataan, niin missä laajudessa? Hallitus on luvannut kertoa asiasta ennen vappua, joka on ensi perjantai.

Opetusministeri Li Andersson taustoitti tulevaa päätöstä maanantaina Twitterissä. Hän kirjoitti, että päätökset rajoitustoimien käyttöönotosta tehtiin epidemiatilanteen perusteella terveysviranomaisten suositusten pohjalta ja niin tullaan toimimaan myös rajoitusten mahdollisen purun suhteen.

Aiempi opetusta koskeva päätös sulki suurimman osan lähiopetuksesta 13.5. asti. Hallituksen on joka tapauksessa tehtävä uusi. Anderssonin mukaan päätökset tehdään oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan turvallisuudesta tarkasti huolehtien.

Andersson kirjoittaa, että ”jossain vaiheessa suomalaista yhteiskuntaa täytyy asteittain avata uudestaan, mutta kysymys siitä, milloin ja missä järjestyksessä rajoituksia puretaan tehdään epidemiatilanteen arvioinnin pohjalta”.

Tästä työstä vastaavat THL ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Nyt voimassa olevat rajoitukset lähiopetukseen on tehty valmiuslain nojalla. Valmiuslaki on tarkoitettu vain poikkeusoloja varten, ja perusoikeuksien rajoittamista koskee oikeudellisesti tiukka välttämättömyysvaade.

”Mikäli rajoituksia päätetään valmiuslain nojalla jatkaa 13.5. jälkeen, on voitava osoittaa, että niille on välttämätön tarve nykyisessä epidemiatilanteessa. Jos epidemiatilanne on se, että koulujen laajamittainen sulku ei ole enää välttämätöntä, pitää rajoituksia alkaa purkaa”, Andersson kirjoittaa.

Hänen mukaansa tämä ei ole mielipidekysymys, vaan kyse on perusoikeuksien punninnasta.

”Jos rajoituksia puretaan, se pitää joka tapauksessa tehdä tarkasti kaikkien terveydestä huolehtien sekä asteittain.”

Julkisuudessa on arvioitu, että jos lähiopetukseen palataan, niin ensiksi se koskee 1.–3. luokan oppilaita.

Seitsemän yliopistosairaaloiden lasten infektiolääkäriä ja lastentautien professoria julkaisi viime torstaina ohjeen, jonka mukaan nykytiedon perusteella vaikuttaa siltä, että koulujen asteittainen suunniteltu avaaminen on turvallista oppilaille ja henkilökunnalle. Infektioiden ehkäisykeinoja koulujen avaamisen yhteydessä ovat hyvä käsihygienia, henkilökunnan kokoontumisten ja koulun isojen yhteistilaisuuksien ja yhteisruokailujen välttäminen.

Etäopetukseen palaamista on vastustanut Opettajien ammattijärjestö OAJ.