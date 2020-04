Lehtikuva/Mandel Ngan

Lääkärit varoittivat ihmisiä noudattamasta Trumpin hengenvaarallisia neuvoja.

Presidentti Donald Trump ylitti torstain koronatiedotustilaisuudessaan jopa kaikki aikaisemmat oudot koronapuheensa ehdottamalla, että koronatartunnan saaneisiin voisi piikittää desinfiointiainetta.

Trump puhui ensin hallituksen teettämästä uudesta tutkimuksesta, joka käsittelee erilaisten lämpötilojen, ilmastojen ja pintojen vaikutusta koronavirukseen.

Sitten presidentin ajatuksenjuoksu meni villiksi.

Aiemmin Trump on kehunut malarialääke hydroksiklorokiinia koronan parantajana

– Ja sitten on desinfiointiaine, joka tyrmää sen minuutissa. Yhdessä minuutissa! Ja olisiko keino, jolla voisimme tehdä jotakin, piikittämällä tai melkein puhdistuksena? Sillä ymmärrättehän, että se menee keuhkoihin ja tekee siellä valtavan paljon, joten olisi mielenkiintoista tsekata se. Siihen pitäisi käyttää lääkäreitä, mutta minusta se kuulostaa mielenkiintoiselta, pohdiskeli Trump.

Trump kertoi, että tutkimusten mukaan valkaisuaine tappaa viruksen viidessä minuutissa ja isopropyylialkoholi tappaa sen 30 sekunnissa.

Ultraviolettivaloa

Trump siteerasi myös tutkimustuloksia, joiden mukaan koronavirus viihtyy parhaiten kuivassa sisäilmassa ja heikommin lämpimässä ja kosteassa sisäilmassa.

Tätä Trump piti todisteena siitä, että hän oli helmikuussa oikeassa sanoessaan, että kesän tullen koronavirus voi kadota kuin ihmeen kaupalla.

Mutta tämänkin ajatuskulun Trump vei torstaina vielä pitemmälle esittäessään kysymyksen hallituksen korona-asiantuntijalle.

– Joten oletetaan, että kohdistamme kehoon valtavan, oli se sitten ultravioletti valo tai vain hyvin voimakas valo, ja sinä taisit sanoa, ettei sitä ole testattu mutta aiotte testata sen. Ja sitten minä sanoin, että oletetaan, että valo viedään kehon sisälle joko ihon läpi tai jollain muulla tavalla. Ja minä arvelen, että te aioitte testata myös sen?

Ultraviolettivalo tuhoaa ihosoluja ja liiallinen annos voi aiheuttaa ihosyövän. Koronavirus on aiheuttanut Yhdysvalloissa paljon kuolemia myös lämpimissä Louisianan ja Floridan osavaltioissa

Hengenvaarallista

Useat asiantuntijat varoittivat nopeasti, että ihmisten ei pitäisi noudattaa Trumpin hengenvaarallisia ehdotuksia sen enempää desinfiointiaineiden kuin ultraviolettivalonkaan suhteen.

Keuhkolääkäri Vin Gupta sanoi NBC:lle, että on vastuutonta neuvoa piikittämään tai nielemään mitään puhdistusainetta. ”Se on tavallinen keino, jota ihmiset käyttävät, kun he haluavat ottaa hengen itseltään.”

Keuhkolääkäri John Balmes varoitti Bloombergin nettisivulla, että jopa puhdistusaineiden kaasujen hengittäminen on vaarallista keuhkoille. ”Ehdottomasti pahin asia keuhkoille on kloorikirkasteen hengittäminen.”

Aiemmin Trump on useaan otteeseen kehunut malarialääke hydroksiklorokiinia koronan parantajana, vaikka siitä ei ole näyttöä. Sen sijaan kuolemantapauksia on seurannut, kun jotkut amerikkalaiset ovat ottaneet presidentin neuvosta vaarin ja nauttineet hevosen annoksen hydroksiklorokiinia.

Tällä viikolla julkistettiin Yhdysvaltain sotaveteraanien sairaaloissa tehty tutkimus, jonka mukaan hydroksiklorokiinia saaneiden joukossa kuolleisuus on ollut suurempaa kuin muiden koronapotilaiden.