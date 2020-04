All Over Press

Suurin osa Newcastle Unitedin omistuksesta on mediatietojen mukaan menossa Saudi-Arabiaan.

Joukkotiedotusvälineistä tulvii koronavirusuutisointia uupumukseen asti urheiluteollisuudenkin ollessa telakalla. Silti julkisuuskuvien kiillotus jalkapallon avulla vaikuttaa kiihtyvän entisestään.

Valioliigakulisseissa valmistellaan suuria mullistuksia, koska Newcastle United on siirtymässä Saudi-Arabian öljysheikkien määräysvallan alle. Seuran omistaja Mike Ashley on viimein ryhtymässä tuumasta toimeen ja kauppaamassa Newcastlea pois. Urheilukauppapohatta on ollut pitkään kovin vihattu kannattajien parissa, eikä menestyskään ole ollut järin hääviä. Useamman kerran vauhtia alemmalta sarjaportaalta hakeneet Harakat ovat valioliigan ollessa seisauksissa sarjataulukossa sijalla 13.

Virallisempana ostajatahona on häärinyt liikenainen Amanda Staveley, mutta joka tapauksessa suurin osa Newcastle Unitedin omistuksesta on mediatietojen mukaan menossa Saudi-Arabian Public Investment Fund (PIF) -rahastolle. Koko diili on suuruudeltaan noin 300 miljoonaa puntaa.

Yli 300 miljardin dollarin omaisuutta hallinnoivalle PIF:lle tämä on lähinnä nappikauppaa. Sillä on rahaa liossa satoja miljoonia dollareita esimerkiksi alustatalouden taksijätti Uberissa ja se on myös suunnannut miljardi-investointeja laajalla skaalalla japanilaisen SoftBankin kautta. Perinteikäs jalkapalloseura olisi vain yksi sulka saudien hattuun. He ovat muutenkin urheilupesseet valtiotaan muun muassa golfin, moottoriurheilun ja viimeksi näkyvimmin nyrkkeilyn kautta, kun

Anthony Joshuan ja Andy Ruizin raskaan sarjan MM-ottelu miteltiin Riadissa.

Saudi-Arabia on totalitaristinen valtio, joka on demokratiamittauksissa pohjamudissa. Maassa poljetaan tunnetusti siirtotyöläisten oikeuksia, omista kansalaisista nyt puhumattakaan. Muutama vuosi sitten tapahtunut toimittaja Jamal Khashoggin murha on vain jäävuoren huippu. Saudi-Arabia on myös osapuoli Jemenin sisällissodassa, joka on äärimmäinen humanitaarinen kriisi.

Newcastle Unitedin kannattajat ovat kuitenkin toistaiseksi varsin tyytyväisiä etenevään kauppakuvioon, koska saudit toisivat seuraan valtavasti rahaa. Reilun pelin FFP-säädökset asettavat tosin mammonan holvaukselle ainakin tietyt rajat. Manchester City kun on joutumassa juuri niiden rikkomisen takia ulos europeleistä kahdeksi vuodeksi.

Amnesty International on huomauttanut saudien käyttävän Newcastlen ostamista lähinnä PR-temppuna, ja epäilee kaupan menevän lävitse näppärästi koronakriisin varjossa. Näin saattaa aivan hyvin käydä.

Newcastlen urheilullinen tulos voi kohentua, koska lisääntyneiden rahojen myötä ainakin taustat saadaan parhaaseen mahdolliseen kuntoon. Vahvistuksia huhutaan Newcastleen jo nyt. Eräänä kuumana nimenä pidetään tälläkin kolumnipalstalla aiemmin keväällä hehkutettua ex-HJK Alfredo Morelosta, joka ehti jo pelata elämänsä kautta Glasgow Rangersissa.

Newcastlen kauppapaperit ovat tällä hetkellä Valioliigan setvittävänä. Omistuksen siirtyminen on jo kohtuullisen selvä asia, mutta kuluvan kauden jatkumisen suhteen on ilmassa vielä huomattavan paljon kysymysmerkkejä tätä kolumnia tiistai-iltana kirjoitettaessa.

Valioliigaseurat puivat asiaa videokokouksessaan viime perjantaina pohtien erilaisia vaihtoehtoja saadakseen jäljellä olevat 92 ottelua pelattua. Korona aiheuttaa kuitenkin paljon kysymysmerkkejä Isossa-Britanniassakin, joten päätökset jäivät odottamaan itseään. Selvää lienee kuitenkin se, että mahdolliset ottelut pelataan ilman yleisöä.

Kauden päättämisen takarajana on yleisesti pidetty kesäkuun loppua, jolloin monet sopimukset ovat umpeutumassa. Lisäksi useampi seura on vaihtamassa tuolloin varustetoimittajiaan. Futiskauden jatkamiselle on kovat paineet televisiointisopimusten taloudellisen merkityksen takia, mutta koronavirusta ei voi edes saudisheikki häätää pois Britanniasta.